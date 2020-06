Dedinčania v Grécku zatarasili diaľnicu: Protestujú tak proti tamojšiemu táboru azylantov

"Bol to pokojný protest, no zbili nás," povedal týždenníku Ethnos starosta dediny Jorgos Giassimakis. Nemenovaný zdroj z prostredia polície gréckej agentúre ANA povedal, že pri potýčkach bolo zranených šesť policajtov. Tábor v Malakase sa v marci rýchlo rozrástol o stovky nových azylantov, ktorých príchod do Grécka povzbudilo rozhodnutie Turecka, že už nebude brániť migrantom a utečencom vo vstupe na územie EÚ.

Tábor v apríli umiestnili do karantény po tom, ako sa u jedného z jeho obyvateľov, Afganca, potvrdila nákaza novým koronavírusom. Starosta Malakasy však tvrdí, že obyvatelia tábora sa napriek karanténe voľne potulujú po okolí. "Minulý víkend si vyšli na kopec a založili ohne, museli sme sa ponáhľať, aby sme ich uhasili," povedal.

V Grécku žije podľa údajov Organizácie Spojených národov zhruba 120.000 žiadateľov o azyl, z ktorých vyše 32.000 sa tiesni v preplnených a hygienicky nevyhovujúcich táboroch ostrovoch v Egejskom mori. Proti takýmto táborom protestujú aj miestni obyvatelia, ktorí už tlačia na vládu, aby migrantov presťahovala na pevninu.