Afganistan prepustil stovky väznených členov Talibanu: Dúfa, že sa tým predĺži prímerie

Podľa agentúry AFP afganské úrady uviedli, že v utorok plánujú prepustiť približne 900 talibov, zhruba 600 z nich z neslávne známej väznice Bagrám neďaleko metropoly Kábul. Väzni podpísali písomné sľuby, že sa nevrátia na bojisko, ale niektorí sa zaviazali pokračovať v boji, ak v Afganistane zostanú zahraničné sily. Ako uviedol na tlačovej konferencii hovorca afganskej Rady národnej bezpečnosti Džavíd Fajsal, presný počet väzňov, ktorí sa v utorok dostanú na slobodu, sa môže líšiť v závislosti od právnych postupov. Podľa jeho slov úrady dúfajú, že Taliban predĺži prímerie, aby sa mohli začať pozastavené mierové rozhovory.

"Ak je Taliban pripravený predĺžiť prímerie, aj my sme pripravení pokračovať v prímerí," povedal Fajsal. "Dúfame, že prepustia našich väzňov, aby sa čo najskôr začali vnútroafganské mierové rozhovory... Budúcnosť závisí od ďalšieho postupu Talibanu," zdôraznil Fajsal. Vysokopostavený člen Talibanu pre AFP povedal, že plánujú prepustiť približne 200 členov afganských bezpečnostných síl, nespresnil však, kedy. Ďalší zdroj z Talibanu pre AFP uviedol, že prímerie môžu predĺžiť o sedem dní, ak vláda urýchli prepúšťanie väzňov.

Hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid však oznámil, že nevie nič o predlžovaní prímeria. Taliban a USA vo februári po mesiacoch rokovaní podpísali historickú dohodu, ktorá stanovuje, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky. Dohoda stanovuje, že afganská vláda by mala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci 1000 príslušníkov štátnych bezpečnostných síl.

Výmena väzňov je vnímaná ako krok k budovaniu dôvery pred dlho očakávanými mierovými rozhovormi medzi Talibanom a vládou v Kábule. Tá zatiaľ pustila na slobodu okolo 1000 členov hnutia, ktoré zasa prepustilo približne 300 príslušníkov afganských síl. Od vojenského zásahu USA v Afganistane v roku 2001 sa boje v krajine zastavili dosiaľ len jediný raz, a to na základe trojdňového prímeria medzi Talibanom a Kábulom vyhláseného tiež pri príležitosti íd al-fitru v roku 2018. Vtedajšie prímerie inicioval afganský prezident Ašraf Ghaní.