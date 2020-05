KORONAVÍRUS Európska komisia má plán na letné dovolenky: Unikol ešte nezverejnený dokument!

BRUSEL - Európska komisia (EK) dnes zverejní sériu odporúčaní, podľa ktorých majú krajiny Európskej únie postupne uvoľňovať obmedzenia na hraniciach pred letnou turistickou sezónou. Kontroly by mali štáty podľa Bruselu rušiť, až to umožní priaznivý vývoj choroby bez toho, aby diskriminovali obyvateľov niektorých krajín.

O tejto informácii ako prvá písala francúzska agentúra Agence France-Presse (AFP). Balíček počíta tiež s podporou dopravcov zasiahnutých koronavírusom a okrem iného ponúkne aerolinkám možnosť dočasne nahrádzať zrušené lety poskytovaním cestovných poukážok či inak nazývaných voucherov.

Aspoň čiastočná záchrana turistického priemyslu

EK chce návrhom otvoriť ľuďom cestu k letným dovolenkám v zahraničí a zároveň pomôcť zasiahnutému turistickému priemyslu. Ten tvorí približne desatinu hrubého domáceho produktu EÚ a zamestnáva asi 12 percent ľudí, avšak koronavírusové obmedzenia znížili v posledných dvoch mesiacoch jeho tržby na minimum. Niektoré, zvlášť juhoeurópske krajiny, výraznejšie závislé na príjmoch z turistiky preto tlačia na aspoň čiastočné otvorenie hraníc.

V znení sa píše o uvoľnení, no sú tu aj varovania

„Ak sa to urobí správne, bezpečne a koordinovane, Európanom by sa v nasledujúcich mesiacoch mohla poskytnúť príležitosť na tak potrebný odpočinok a relaxáciu na čerstvom vzduchu,“ píše sa v usmernení, ktoré má byť vydané dnes. Komisia však upozorňuje, že zrušenie reštriktívnych opatrení predstavuje riziko druhej vlny šírenia infekcie.

Keďže sa situácia v mnohých európskych krajinách zlepšuje, mali by sa zrušiť všeobecné zákazy a namiesto toho by sa mali zaviesť prispôsobené opatrenia v oblastiach s podobným rizikom epidémie. Ak napríklad Rakúsko otvorí hranice s Nemeckom, musí tiež otvoriť hranice s Českou republikou, ak je táto krajina v porovnateľnej situácii s Nemeckom. Podobne, keď krajina otvorí hranice s inou krajinou, musí tak urobiť pre všetkých obyvateľov tejto krajiny, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú jej štátnymi príslušníkmi.

Zdroj: gettyimages.com

Cestovná mapa ako nápad na východisko

Komisia už v apríli predstavila "cestovnú mapu" uvoľňovania reštrikcií, z ktorej vychádzajú aj dnešné odporúčania. Vnútorné hranice sa podľa Bruselu majú otvárať postupne, a to najprv medzi štátmi, kde bude porovnateľne nízky počet infikovaných. V odôvodnených prípadoch môžu krajiny podľa komisie preverovať zdravotný stav prichádzajúcich ľudí.

Ďalšou časťou balíčka budú odporúčania na podporu firiem v turistickom ruchu a doprave. Komisia okrem iného vyzve aerolinky, aby namiesto zrušených letov ponúkali cestujúcim najmenej rok platné vouchery za rovnakých podmienok. Návrh má pomôcť uchrániť letecké spoločnosti, ktoré ťažko zasiahol výpadok v dôsledku koronavírusu, pred zadlžením ohrozujúcim ich existenciu.

„Dopravcovia a cestovné kancelárie by sa mali riadiť spoločným prístupom a ponúkať cestujúcim atraktívny výber medzi náhradou v hotovosti v súlade s ich právami podľa právnych predpisov EÚ alebo prijatím poukážky,“ píše sa v dokumente.