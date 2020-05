KORONAVÍRUS Pri otváraní ekonomiky je podľa Cuoma potrebné brať do úvahy ľudské životy

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v utorok oznámil, že v štáte v pondelok zaznamenali ďalších 230 úmrtí na ochorenie COVID-19, informovala agentúra AP. Guvernér takisto povedal, že pri znovuotváraní hospodárstva je potrebné brať do úvahy ľudské životy.