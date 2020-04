Globálne vojenské výdavky zaznamenali najväčší nárast za 10 rokov: Z tejto sumy sa vám zatočí hlava

Ilustračná foto

Zdroj: Thinkstock.com

ŠTOKHOLM - Krajiny sveta na čele so Spojenými štátmi minuli vlani, teda ešte pred začiatkom pandémie nového koronavírusu, na vojenské výdavky 1,917 bilióna dolárov (1,77 bilióna eur), čo je o 3,6 percenta viac ako v predchádzajúcom roku alebo 2,2 percenta globálneho HDP (predstavuje to približne 249 dolárov na osobu). Zároveň ide o najväčšie zvýšenie výdavkov od roku 2010. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI).