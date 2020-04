KORONAVÍRUS Denný počet úmrtí v Španielsku klesol na 288: Niektoré opatrenia uvoľnia

Ministerstvo zdravotníctva dodalo, že počet klesol zo sobotňajších 378 úmrtí a celkovo tak počet mŕtvych na ochorenie COVID-19 stúpol v Španielsku na 23.190. Je to tretí najvyšší údaj o úmrtiach, po Spojených štátoch a Taliansku.

Vláda chce budúci víkend povoliť prechádzky a cvičenie vonku

Po siedmich týždňoch prísnych opatrení budú môcť Španieli od 2. mája vyjsť zo svojich domovov na krátke prechádzky a cvičenia. Vyplýva to z plánov vlády, ktoré cez víkend načrtol premiér Pedro Sánchez, informovali agentúry AP a AFP. Sánchez v televíznom vystúpení v sobotu večer oznámil, že vláda zamýšľa od budúceho víkendu povoliť vonkajšiu individuálnu telesnú aktivitu a prechádzky ľudí zo spoločnej domácnosti, "ak bude vývoj epidémie naďalej priaznivý".

Premiér podľa vlastných slov predstaví podrobný plán "deeskalácie" obmedzení pohybu v utorok a dúfa, že ho bude možné realizovať v najbližších týždňoch. Kľúčovou zásadou bude "maximálna opatrnosť", zdôraznil Sánchez.

V Španielsku - na rozdiel od väčšiny iných krajín sveta - nemôžu obyvatelia od zavedenia obmedzení pohybu 14. marca vychádzať von, aby sa prešli, zabehali si alebo zajazdili na bicykli. Ak na to nemajú naliehavé zdravotné dôvody alebo musia pracovať a nemôžu to robiť z domu, z domova môžu odchádzať len na nákup potravín alebo liekov alebo na krátku vychádzku so psom, približuje AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manu Fernandez

Deti nemohli vôbec vychádzať z domova, čo sa však mení túto nedeľu, odkedy môžu deti vo veku do 14 rokov ísť von na hodinu denne, a to v sprievode jedného rodiča. Prechádzať, behať alebo hrať sa môžu v okruhu jedného kilometra od bydliska. Španielsko tento týždeň predĺžilo núdzový stav do polnoci 9. mája a Sánchez uviedol, že návrat do určitej formy normálneho stavu bude "postupný".

Španielsko patrí s viac ako 22.000 úmrtiami a vyše 200.000 nakazenými ku krajinám najviac postihnutým pandémiou koronavírusovej choroby COVID-19. Jedny z najprísnejších opatrení na svete tam pomohli znížiť denný prírastok nových prípadov nákazy z vyše 20 percent pred mesiacom na menej ako dve percentá z tohto týždňa.