KORONAVÍRUS Rakúsko chce zapínať krajinu: Prísne opatrenia sa budú rušiť

Obmedzenie pohybu by malo platiť v Rakúsku do konca apríla. Už v utorok po Veľkej noci by sa mali otvoriť menšie obchody s predajnou plochou do 400 metrov štvorcových, záhradníctva a obchody s potrebami pre domácich majstrov. Väčšie obchody, nákupné centrá a tiež kaderníctva by sa mali otvoriť 1. mája. Hotely, reštaurácie a ďalšie prevádzkarne služieb by sa podľa Kurza mohli začať postupne otvárať od polovice mája.

Vstane Rakúsko po Veľkej noci z mŕtvych?

Či dnes predstavený plán bude skutočne môcť začať platiť a Rakúsko po Veľkej noci "vstane z mŕtvych", bude podľa kancelára do veľkej miery záležať na tom, ako sa budú ľudia správať na Veľkú noc. "Dodržujte ďalej opatrenia," vyzval Rakúšanmi premiér. "Neoslavuje (Veľku noc) spolu s príbuznými, s rodinou, s kamarátmi," vyzval tiež Kurz. Stráviť by ľudia mali sviatočné víkend len s tými, s ktorými zdieľajú spoločnú domácnosť.

Až do konca júna sa v Rakúsku nebudú konať žiadne verejné podujatia. Či budú možné akcie s väčším počtom účastníkov usporiadať aspoň v lete, sa podľa Kurza rozhodne až na konci apríla.

Žiaci rakúskych základných a stredných škôl zostanú podľa vládneho plánu doma prinajmenšom do polovice mája. Na rozdiel od niektorých iných európskych krajín nechce vláda rušiť maturity ani učňovské skúšky. Vysokoškoláci do konca letného semestra už ale na univerzity nepôjdu. Výučba sa bude ďalej konať online, skúšky by sa však podľa Kurza "mali pokiaľ možno konať".

Ľudia si majú zakrývať tvár

Opatrenie, ktoré rakúska vláda chce naopak sprísniť, je zakrývanie tváre na verejnosti. Oddnes platí povinnosť nosenia rúšok či iných ochranných pomôcok pri nákupe v obchodoch, ktoré sú otvorené. Od budúceho týždňa bude povinné zakrývať si nos a ústa v hromadnej doprave. Na otázku, či nebudú mať Rakúšania problém si rúška opatriť, dal kancelár Kurz za príklad Česko, ktoré to podľa neho zvládlo. Ľudia môžu používať aj šály, šatky či podomácky vyrobené rúška, zdôraznil kancelár.

V Rakúsku sa k dnešnému dňu potvrdilo 12 058 prípadov nákazy koronavírusy SARS-CoV-2. Najviac v spolkových krajinách Tirolsko, ktoré hraničia s Talianskom, Horné Rakúsko a Dolné Rakúsko, ktoré susedia s Českom. Koronavírusu podľahlo 220 ľudí. Viac ako 3400 pacientov sa uzdravilo.