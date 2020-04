KORONAVÍRUS V Rakúsku počet úmrtí prekročil 300

Z údajov rakúskeho ministerstva zdravotníctva tiež vyplýva, že v Rakúsku sa z koronavírusovej choroby COVID-19 dosiaľ vyliečilo 5240 ľudí, z nich 700 za posledných 24 hodín. Ministerstvo súčasne hlásilo celkovo 126.287 vykonaných testov. Denný nárast počtu infikovaných sa v krajine postupne znižuje, od stredy dosiahol 2,32 percenta. Najviac infikovaných dosiaľ hlásili z Tirolska (2931), nasledujú spolkové krajiny Dolné Rakúsko (2151), Horné Rakúsko (2048) a Viedeň (1878), uviedla verejnoprávna televízia ORF.

V rakúskych nemocniciach sa k štvrtkovému dopoludniu nachádzalo 1086 pacientov s koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o desať menej než v stredu. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti ošetrovali 266 ľudí, o jedného menej než v stredu. Spolkový kancelár Sebastian Kurz medzitým pred Veľkou nocou znova vyzval na dodržiavanie sociálneho odstupu. Počas sviatkov by sa nemali konať žiadne rodinné oslavy, zdôraznil. "Ešte nie sme zďaleka z najhoršieho von, pretože tento vírus je stále medzi nami," uviedol Kurz vo vyhlásení. "Prosím, zostaňte doma, nestretajte sa s nikým, dodržiavajte odstup."

Šéf rakúskej vlády poukázal na to, že každý môže "svojím správaním zachrániť životy". Pekné počasie by podľa neho nemalo ľudí viesť "k väčším výletom alebo zhromaždeniam". Poďakoval sa tiež obyvateľom za doterajšiu disciplínu. "Sme v západnej Európe krajinou s najlepším vývojom čísel. Možno to pripísať obmedzeniam pohybu, opatreniam a spolupráci obyvateľstva," dodal s tým, že hoci si vláda uvedomuje, že túžba ľudí po obvyklej slobode a opätovnom stretnutí s príbuznými a priateľmi rastie, všetci musia vydržať, "aby sme sa po Veľkej noci spoločne a postupne mohli znova vydať na cestu k normálnosti".