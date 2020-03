KORONAVÍRUS Kolumbijskí povstalci na mesiac zložia zbrane: Dôvodom je pandémia

BOGOTA - Kolumbijská ľavicová povstalecká organizácia Národná oslobodzovacia armáda (ELN) oznámila v pondelok mesačné prímerie v dôsledku pandémie koronavírusu. Skupina to uviedla vo svojom vyhlásení, o ktorom informovala agentúra AFP.

Povstalci sa rozhodli jednostranne pozastaviť vojenské akcie od 1. apríla do konca mesiaca. Označili to za "humanitárne gesto". "Oznamujeme jednostranné mesačné prímerie, od 1. do 30. apríla, ako humanitárne gesto ELN kolumbijskému ľudu, ktoré trpí v dôsledku koronavírusu," píše sa podľa britskej spravodajskej stanice BBC vo vyhlásení.

Povstalci takisto oznámili, že sú ochotní opäť pristúpiť k mierovým rokovaniam. Kolumbia dosiaľ potvrdila 702 prípadov nákazy koronavírusom a desať úmrtí.