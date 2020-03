KORONAVÍRUS Pozor na nové opatrenia na hraniciach či letiskách: Zaviedlo ich Rakúsko aj Maďarsko

Maďarsko a Rakúsko naďalej uznávajú výnimky pre Slovákov, ktorí pracujú alebo bývajú v pohraničnej oblasti. Individuálna preprava z letiska Schwechat pri Viedni ostáva dostupná. Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je aktuálne uzavretá, a preto je nevyhnutné požiadať o pomoc miestne slovenské veľvyslanectvo. Rezort diplomacie o tom informoval na svojej webovej stránke.

„Na hraničnom priechode musia občania vypísať tlačivo, ktoré im poskytne rakúska polícia, obsahujúce osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia. Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže, vyžaduje sa plne doplnené palivo,“ informuje rezort diplomacie. Peší presun cez slovensko-rakúske hraničné priechody je stále povolený. Ministerstvo vnútra môže zabezpečiť odvoz väčšej skupiny ľudí z hraníc, ale v takomto prípade platí povinnosť pre všetkých nastúpiť do karanténneho zariadenia. Rezort vnútra je v tejto súvislosti možné kontaktovať na číslach +421 2 4341 1190 alebo +421 2 4859 3312.

Rakúsko uznáva aj výnimky pri dochádzaní za prácou cez hranicu, na ktoré sa nevzťahuje povinná 14-dňová karanténa. Za prácou môžu cestovať Slováci s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach Rakúska vo vzdialenosti 30 km od slovenských hraníc, ktorí majú pracovný vzťah na Slovensku. Taktiež Slováci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva a vykonávajú prácu v prihraničných oblastiach SR, teda na území Rakúska. MZV tiež odporúča po prílete na letisko Schwechat bezodkladné opustenie rakúskeho územia, pretože v prípade zotrvania platí na jeho území povinná 14-dňová karanténa.

Z Maďarska na Slovensko je aktuálne umožnená osobná doprava cez hraničné priechody Medveďov – Vámosszabadi, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Milhost -Tornyosnémeti, Komárno – Komárom, Lenártovce – Banreve, Čuňovo – Rajka. Slováci sa môžu vrátiť cez územie Maďarska aj cez otvorené priechody na hranici so Srbskom a Rumunskom. Prejazd Maďarskom je však možný len na základe povolenia polície. Žiadosť o tranzit cez Maďarsko sa predkladá slovenskému zastupiteľskému úradu v krajine, z ktorej Slováci cestujú. Rezort diplomacie ale upozorňuje, že vybavenie povolenia na tranzit trvá niekoľko dní.

Cezhraničný pohyb Slovákov, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od hraníc, je naďalej umožnený. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa a pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte. „Na túto skupinu slovenských občanov sa zároveň nevzťahujú povinné karanténne opatrenia. Situácia sa však môže operatívne meniť,“ dodáva rezort diplomacie.

Vnútorná schengenská hranica letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá. Pasažierom iných krajín je umožnený vstup do tranzitnej zóny, kde Slováci môžu požiadať veľvyslanectvo v Budapešti o repatriáciu. „Na letisku sú občania identifikovaní podľa dokladov totožnosti, je vykonaná lekárska prehliadka a následne sú vyvedení z tranzitnej zóny v sprievode letiskovej polície, ktorá asistuje pri nástupe do autobusu, ktorý ich prevezie na hraničný priechod Rajka, kde sú cestujúci povinní nastúpiť do iného autobusu. Iný spôsob tranzitu z letiska v Budapešti do SR, vrátane prepravy vlastnými osobnými vozidlami, nie je maďarskou stranou povolený,“ informuje MZV.

Slovenské veľvyslanectvo v Budapešti uskutočňuje repatriáciu autobusom z letiska denne v podvečerných hodinách pri dostatočnom množstve žiadateľov. Slováci sú v takomto prípade povinní stráviť karanténu v zariadení ministerstva do vykonania testu na koronavírus a neskôr v karanténe pokračujú doma v súhrnnom čase 14 dní.