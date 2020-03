KORONAVÍRUS Grónsko zakázalo alkohol, aby znížilo sexuálne zneužívanie detí v karanténe

NUUK - V grónskej metropole Nuuk zakázali predaj alkoholu v snahe predísť násiliu voči deťom počas opatrení, obmedzujúcich v rámci boja proti koronavírusu sociálny kontakt. Uviedla to v nedeľu agentúra AFP.

"V takejto situácii musíme prijať viaceré opatrenia, aby sme zamedzili nákaze," vyhlásil grónsky premiér Kim Kielsen. "Avšak dôležitým zámerom môjho rozhodnutia je ochrana detí. Potrebujú mať bezpečný domov."

Podľa štatistík takmer tretina obyvateľov autonómneho územia Dánska zažila počas detstva sexuálne zneužívanie. Odborníci spájajú zneužívanie s užívaním alkoholu, drog a neznalosťou detských práv.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Grónsko pristúpilo k celoplošnému zavretiu škôl po tom, čo bolo v pondelok potvrdených desať prípadov nákazy koronavírusom. "Bohužiaľ, Nuuk zaznamenal v posledných týždňoch nárast prípadov domáceho násilia," ministerka zdravotníctva Martha Abelsenová povedala pre médiá.

Zákaz predaja alkoholu vstúpil do platnosti v sobotu a má trvať až do 15. apríla. Grónsko takisto zakázalo zhromaždenia s účasťou viac než desať ľudí a zastavilo leteckú dopravu. Vláda sa zaviazala eliminovať sexuálne zneužívanie neplnoletých do roku 2022.