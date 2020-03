KORONAVÍRUS Macron vyzval Európsku úniu na spoločné konanie pri riešení koronavírusovej krízy

"Neželám si egoistickú a rozdelenú Európu," povedal Macron v rozhovore pre tri talianske denníky, ktorý zverejnili v sobotu. "Túto krízu neprekonáme bez silnej európskej solidarity zo zdravotníckeho a finančného hľadiska," zdôraznil s požiadavkou na spoločné konanie pri financovaní výdavkov v tejto kríze. "Číslo je druhoradé, je to signál ktorý je dôležitý," citovala ho agentúra DPA.

Lídri členských štátov EÚ sa vo štvrtok večer ani po dlhých rozhovoroch nezhodli na finančných opatreniach proti aktuálnej kríze. Francúzsko, Taliansko, Španielsko a ďalšie krajiny žiadajú spoločné prevzatie dlhov, čo naráža na dôrazný odpor Nemecka, Holandska a iných štátov, približuje DPA. Macron v rozhovore pre denníky La Stampa, La Repubblica a Corriere della Sera spresnil, že diskusie budú v najbližších týždňoch pokračovať. "Tento boj nemôžeme vzdať," vyhlásil.

Francúzsky líder tiež kritizoval, že sa hovorí veľa o čínskej alebo ruskej pomoci, no nespomína sa, že Francúzsko a Nemecko poslali dva milióny ochranných masiek a desaťtisíce ochranných oblekov do Talianska. Podľa Macrona to síce nie je postačujúce, ide však o začiatok. Na začiatku epidémie Európania pomohli aj Číne a poslali jej 50 ton materiálu. "Európa musí byť hrdá a musí sa cítiť silná - a taká aj je," povedal Macron.

Dodal, že niektoré krajiny sa správajú, akoby za krízu boli zodpovedné Taliansko alebo Španielsko, hoci patria k prvým obetiam a tento vírus žiadnu krajinu neušetrí. Macrona podľa jeho slov znepokojuje choroba "každý za seba". "Musíme urobiť všetko, aby sme zastavili rozširovanie tohto vírusu, ale vždy konať ako Európania," apeloval.