KORONAVÍRUS Zábery ako zo zlého sna! Londýnčania cestujú v preplnenom metre, silný odkaz starostu

Londýnske metro v pondelok zaplnili cestujúci napriek výzve, aby cestovanie obmedzili na minimum a pracovali skôr z pohodlia domova. Informoval o tom spravodajský web BBC. Zo záberov, ktoré vznikli v čase dopravnej špičky, je zrejmé, že Londýnčania sa v metre tlačili. To podľa odborov rozhnevalo strojvedúceho a ďalších zamestnancov londýnskeho dopravného podniku TfL, ktorý zdôraznil, že za týchto podmienok nie je možné dodržiavať pravidlo bezpečnej vzdialenosti medzi ľuďmi, ktoré má spomaliť šírenie nového koronavírusu.

@SkyNews please ppl stay at home, I’m a tube driver, I go to work to move London’s key works so when I commute in and get this make me furious pic.twitter.com/6qIKCYhvqU