KORONAVÍRUS Odbory českých závodov automobiliek sa búria: Žiadajú prerušenie prevádzok

"Chceme vyjednať 14-dňovú karanténu pre ľudí, aby sa zistilo, keď budú v izolácii, že majú napríklad nejaké príznaky a aby to niekto preveril," povedal Povšík. Počas karantény by firma podľa neho vydezinfikovala všetky miesta v závode. Firma zároveň podľa Povšíka musí zohnať dostatok dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov.

Karanténou by sa tak predišlo možnému šíreniu vírusu medzi zamestnancami. Škodovka má prvého zamestnanca, u ktorého sa preukázala nákaza koronavírusu. Pracuje mimo hlavného výrobného závodu v Škoda Parts Center v Řepove, ktorý s Mladou Boleslavou priamo susedí.

Súčasná situácia bude podľa Povšíka mať vplyv na pracovné miesta. Firma podľa neho napríklad zastaví náborové kampane, je možné, že súčasný nedostatok zamestnancov sa otočí do mierneho prebytku. "Už Priemysel 4.0, elektromobilita, konektivita, všetky tie systémy už útočia na zamestnanosť. Toto to ešte akceleruje. Kto si dnes kúpi auto, keď díleri nemôžu mať otvorené?" povedal Povšík.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Zastavia nábory

Podľa neho má firma záchytné systémy, aby boli dopady na zamestnanosť čo najmenšie. "Zastavíme v prvom rade nábory," povedal Povšík. Je tiež možné, že firma ponúkne starším zamestnancom bonus za predčasný odchod do dôchodku. "Urobíme zásah do (pracovných) agentúr. Tam máme 3200 ľudí, tam majú napríklad nepevné zmluvy, napríklad len polročné alebo ročné, to znamená, že my im ich neobnovíte," uviedol Povšík jeden z príkladov, ako by sa firma mohla s prebytkom zamestnancov vysporiadať.

Následne by na rad prišli v prípade nutnosti kmeňoví zamestnanci v skúšobnej dobe a zamestnanci so zmluvou na dobu určitú. Škoda Auto môže podľa Povšíka prebytočných zamestnancov na konkrétnych pracoviskách využiť v inej časti výroby, kde je ich naopak potreba. Vďaka tomu, že je výroba z veľkej časti zautomatizovaná, sa pracovníci podľa neho dobre zaučia pre novú činnosť.

Aj odbory automobilky Hyundai v Nošoviciach žiadajú o prerušenie výroby

Odbory automobilky Hyundai v Nošoviciach na Frýdecko-Místecku dnes požiadali firmu, aby na 14 dní kvôli zabráneniu šírenia nákazy novým typom koronavírusu prerušila výrobu. Zamestnanci by mohli byť doma v karanténe. Povedal to predseda základnej odborovej organizácie KOVO Hyundai Czech Patrik Fupšo.

Prerušenie výroby podľa neho požadujú sami zamestnanci, ktorí sú pripravení po upokojení situácie výpadok výroby nadpracovat. Továreň v Nošoviciach je jediným výrobným závodom Hyundai v Európskej únii. Pracuje v nej približne 3300 ľudí. Vlani sliezsky závod vyprodukoval 309.500 automobilov.