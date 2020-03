KORONAVÍRUS Británia na budúci týždeň zakáže masové zhromaždenia, tvrdí vládny zdroj

Podľa citovaného zdroja vypracovala vláda predmetnú legislatívu, ktorou chce takéto podujatia zakázať a dotknuté organizácie odškodniť. Očakávané nové legislatívne opatrenia by mohli tiež polícii a imigračným úradom dať právomoc zadržať ľudí, u ktorých je podozrenie na nákazu koronavírusom. Polícia by tiež v súlade s nimi mohla napríklad nariadiť jednotlivým školám, aby zostali otvorené, píše denník The Times a dodáva, že nové opatrenia by mohli ostať v platnosti až dva roky.

Počet potvrdených prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, stúpol v piatok v Británii na 798, čo je o 208 ako deň predtým. Ochorenie si v Spojenom kráľovstve vyžiadalo zatiaľ 11 obetí na životoch. Britská vláda dosiaľ k zákazu masových podujatí nepristúpila a takýmto výzvam odolávala. Niektoré tamojšie organizácie však samé iniciatívne podnikli takéto kroky. Zápasy napríklad až do 4. apríla zrušila anglická futbalová liga Premier League, a odložený bol - z 26. apríla na 4. októbra - aj londýnsky maratón, pripomína agentúra Reuters.

Zakázanie zhromaždení a podujatí s účasťou nad 500 ľudí už samostatne avizovalo aj Škótsko. Tamojšia premiérka Nicola Sturgeonová ešte vo štvrtok oznámila, že takéto opatrenie začne platiť od začiatku budúceho týždňa.