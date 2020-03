Toaleťáková apokalypsa kvôli koronavírusu: VIDEO Ľudia doslova šalejú, FOTO prázdnych regálov a hystérie

Daždivé stredajšie ráno v Sydney je sotva ideálnym časom na nákupy. Napriek tomu rovnako rýchlo, ako sa regále toaletného papiera dopĺňajú, tak rýchlo z nich aj miznú. Veľkí obchodníci s potravinami v Austrálii stanovili v stredu (4. marca) prísne limity na nákup toaletného papiera po tom, ako v záplave nákupov podliehajú obyvatelia panike, keď krajina zaznamenala tretí prípad lokálneho prenosu choroby. Informuje o tom agentúra Reuters.

I just wanna have normal life needs , but I really shocked that situations #toiletpapergate pic.twitter.com/xeKfJNoacT — Jennifer Yin (@Jennife28235204) March 4, 2020

Austrália bola jednou z prvých krajín, ktorá urobila tvrdý krok v boji proti prepuknutiu nákazy a uvalila hraničné kontroly na návštevníkov z epicentra epidémie v Číne pred mesiacom. Austrália má v súčasnosti viac ako 40 potvrdených prípadov koronavírusu kmeňa COVID-19, z toho 15 v Novom Južnom Walese. Jeden muž zomrel.

Sociálne médiá sa v posledných dňoch stále zapĺňajú fotografiami a videami ľudí, ktorí nakupujú množstvo tovaru, vrátane dezinfekčných produktov a potravín, ako je ryža a vajcia. Najmä beh pre toaletný papier vyvolal na Twitteri trendové hashtagy #toiletpapergate a #toiletpaper, spolu s fotografiami preťažených nákupných vozíkov a výzvou na pokoj od zmätených úradníkov.

Remember when people started to buy more than one tin of baby formula to ultimately FEED CHILDREN and White Australia lost their minds about how unfair it was??! Good times... #CoronaVirus #toiletpapergate pic.twitter.com/qlfewAK4zc — Dan Bennett (@DanMBennett) March 3, 2020

"Snažíme sa ľudí uistiť, že odstránenie všetkého toaletného papiera z regálov v supermarketoch pravdepodobne nie je v tejto chvíli primerané alebo rozumné," uviedol v stredu hlavný lekár pre austrálsku vládu Brendan Murphy. Premiér Scott Morrison vyhlásil, že nie je potrebné skladovať také množstvo toaletného papiera.

Staff block off the aisle as they frantically replenish toilet paper supplies at Coles Hornsby last night. #toiletpapergate: Russell Neale pic.twitter.com/BkdNQTaIDh — 10 daily (@10Daily) March 3, 2020

Minister zdravotníctva NSW Brad Hazzard označil reakciu verejnosti na koronavírus za „dosť smiešnu“ a pripomenul ľuďom, že ide iba o 14-dňové karanténne obdobie.

Woolworths Group, najväčší potravinový reťazec v krajine, obmedzil predaj základného produktu na štyri balenia pre nakupujúcich. „Pomôže to zvýšiť zásoby, pretože dodávatelia zvyšujú miestnu výrobu a dodávky v reakcii na vyšší dopyt, ako je obvyklé,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Sydney plz, calm down!



I legitimately needed to buy tissues and I felt so awkward buying two boxes... #toiletpapergate pic.twitter.com/UpkfRS6e1Z — Kirsten Banks (@AstroKirsten) March 4, 2020

Spoločnosť Costco stanovila limity na nákup mlieka, vajec, ryže a dezinfekčných a mydlových výrobkov. Skupina Coles Group začala pred niekoľkými týždňami zverejňovať reklamné nápisy v obchodoch, ktoré zákazníkom poskytovali informácie o nedostatku čistiacich a dezinfekčnéhých prostriedkov na ruky a bielizeň.

Flushable wipes... the only thing left. At least plumbers will have loads of work when all the pipes block. #toiletpapergate pic.twitter.com/FhOpe9Kyqa — Mylee Hogan (@MyleeHogan) March 4, 2020

Šialenstvo okolo toaletného papiera

"Som ohromený. Je to jednoducho úplne šialené,“ povedala obyvateľka Sydney news.com.au. "Pozrite sa na všetku tú paniku s toaletným papierom. Je to jednoducho zbytočné," dodala s tým, že si nie je istá, čo ju vyvolalo u ľudí.

Stephanie Manorsová mala vo svojom vozíku 20 balení toaletného papiera. "Predstavila by som si, že by som pred pár dňami hľadala toaletný papier, dezinfekciu rúk a cestoviny? Nie. Každý sa práve trochu zbláznil, jedna osoba sa začína zásobovať a potom to každý začína robiť," uviedla na obhajobu.

the australian #toiletpapergate and all this #panicbuying sadly reminds me of two things:



1. the media can manipulate the general public sooooo easily. most of us are sheep



2. if there’s ever an actual apocalypse we’re fucked because everyone is just out to help themselves pic.twitter.com/JOb7fgmihm — sam (@intoyourblue) March 4, 2020

Pre niektorých bol spúšťačom paniky nový a znepokojujúci progres v šírení koronavírusu v krajine. Pre ostatných to bol obraz ľudí, ktorí lietali po Austrálii v obchodoch v Sydney a nakupovali toaletný papier. "Kúpim si to, pretože to robia všetci ostatní," povedala Lisa.

"Myslím, že je to smiešne," povedala pred zastavením. "Ale trochu panikárim aj ja. Moja teta trvala na tom, aby som si nejaké kúpila skôr, ako sa všetko vyčerpá. Moji priatelia sa toho veľmi obávajú,“ dodala.

I once thought the USA was the stupidest country in the world because they voted for Trump

Then I thought no the UK (less Scotland) is dumber because they voted for Brexit & the Tories TWICE

But now I know that actually Australia is the dumbest country because of #toiletpapergate pic.twitter.com/uTAtMw3kC8 — Marty (@m4rtyps) March 4, 2020

„Nápady sú nákazlivé, takže ľudia ich kopírujú, rozširuje sa to rovnako rýchlo ako samotný vírus. Nie som panikár. Ak sa niečo stane, len si sadnem a pozorujem,“ uviedol Adrian s tým, že je zmätení, prečo sa všetci sústreďujú hlavne na toaletný papier. „Nakupujem cícer, šošovicu a tuniaka. Ak vám dôjde toaletný papier, vždy tu máte sprchu,“ vysvetlil.

Toaletný papier značky Kleenex spoločnosti Kimberly-Clark sa vyrába v Millicent v južnej Austrálii. Americká spoločnosť vo vlastníctve USA uviedla, že došlo k zvýšeniu dopytu, ale jej prevádzka bola v prevádzke 24 hodín denne a tak môže reagovať na výkyvy dopytu. Vyzýva Austáliu, aby nepanikárila, pričom doplnila fotografiu plného skladu toaletného papiera.

Zdroj: FB/Kleenex Bathroom Australia

"Je to šialené, keď vojdete dovnútra a vidíte vozíky naplnené ôsmimi, deviatimi, desiatimi, ba dokonca 20 baleniami toaletného papiera," uviedla pani Widdersová, pričom dodala, že vytrvalo odmieta vstúpiť do šialeného bludiska. "Mám doma bežné zásoby a momentálne nemám ničoho nadmerné množstvo," uviedla. "Keby som niečo musela skladovať, bola by to čokoláda. Ale určite nie toaletný papier,“ vysvetlila s humorom.