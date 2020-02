Polícia zverejnila desivé VIDEO nehody školského autobusu: Výkriky a plač, školáci lietali vzduchom

Po zrážke autobus vyletel z cesty, narazil do zvodidiel a prevrátil sa nabok. Na videu vidno, ako náraz deti vyhodí zo sedadiel a mnohé z nich narazia na strop autobusu, potom padajú jedno na druhé a na sedadlá. Chaos sprevádzajú hrozné výkriky a plač vystrašených cestujúcich... K nehode došlo 19. decembra minulého roka v okrese Perry v štáte Ohio. Osobné vozidlo Ford Mustang nezastavilo na červenú a narazilo do boku školského autobusu.

V pondelok sa polícia rozhodla zverejniť desivé video z autobusu. Napriek všeobecnej panike si vodič autobusu našťastie zachoval chladnú hlavu. 74-ročný Danny Hupp požiadal študentov, aby vyliezli oknami alebo núdzovým východom, ak je to možné. Osem študentov a vodiča autobusu previezli záchranári do nemocnice so zraneniami, ktoré našťastie neohrozili ich životy. Najvážnejšie zranenia utrpel vodič Mustanga, ktorého odviezli do nemocnice so závažnými zraneniami vrátane zlomenej chrbtice.