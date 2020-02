Cestujúci na výletnej lodi trpia hnačkami, zvracaním a horúčkou: Gibraltár odmietol zakotvenie

Výletná loď Saga Spirit of Discover

Zdroj: Repro foto YouTube/Cruise with Ben & David

LONDÝN - Výletná loď Saga Spirit of Discovery sa v stredu ráno vráti do Veľkej Británie, pretože jej v sobotu úrady v Gibraltári zamietli žiadosť o kotvenie. Plavidlo, ktoré má na palube 868 cestujúcich a 513 členov posádky, bolo požiadané, aby pokračovalo v ceste späť do Southamptonu bez zastavenia. Dôvodom odmietnutia má byť ochorenie norovírus.