Do Číny dorazil tím expertov WHO: Má pomôcť v boji s koronavírusom

Zdroj: TASR/Gao Xiang/Xinhua via AP

PEKING - Do Číny v pondelok pricestovala skupina expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá má podporiť boj proti novému typu koronavírusu. Informoval o tom generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.