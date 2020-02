Ďalší krok v obchodnej vojne: Izraelská armáda zablokovala vývoz poľnohospodárskej produkcie

Ako informovala agentúra AP, izraelská armáda pristúpila k tomuto kroku na základe nariadenia ministra obrany Naftaliho Bennetta, ktorý zakázal prevoz palestínskych plodín cez Allenbyho most - hraničný priechod medzi Izraelom, resp. Izraelom okupovaným Západným brehom rieky Jordán a Jordánskom. Palestínsky tovar bolo potom možné z Jordánska prepraviť do iných krajín sveta. Dnešným rozhodnutím izraelského ministra obrany prišla palestínska samospráva o poslednú možnosť, ako vyvážať produkciu svojich poľnohospodárov, pretože izraelské úrady nedávno zablokovali prepravu tohto tovaru do Izraela, odkiaľ ho prepravovali do Európy. Palestínski pestovatelia toto najnovšie rozhodnutie Izraela kritizovali a odsúdili.

Plán má zvýhodňovať Izrael

Jeden z farmárov mal na vývoz pripravených 400 ton datlí. Upozornil, že ak sa mu ich nepodarí vyviezť, príde o 10 miliónov šekelov (2,6 milióna eur). Pre agentúru AFP dodal, že datle, ktoré vypestoval, boli určené na vývoz do Británie, Nemecka a Turecka. Izraelský úrad pri ministerstve obrany, ktorý koordinuje aktivity Izraela na palestínskych územiach (COGAT), uviedol, že Izrael rozhodnutím z nedele reagoval na bojkot dovozu teliat z Izraela, ku ktorému pristúpila palestínska samospráva pred piatimi mesiacmi a ktorý vážne poškodil izraelských chovateľov hovädzieho dobytka. Zo strany palestínskych úradov šlo v tom prípade o realizáciu "politiky progresívneho hospodárskeho odpojenia sa" od Izraela, ktorý okupuje Západný breh rieky Jordán i východný Jeruzalem. Minulý týždeň, len niekoľko dní po zverejnení plánu prezidenta USA Donalda Trumpa na urovnanie konfliktu na Blízkom východe, izraelské ministerstvo obrany pozastavilo dovoz poľnohospodárskych výrobkov zo Západného brehu.

V reakcii na toto opatrenie palestínska samospráva minulý týždeň vydala nariadenie, ktorým zablokovala dovoz určitých druhov spotrebného tovaru z Izraela na svoje územie. Podľa palestínskeho ministerstva hospodárstva sa v roku 2018 vývoz palestínskej poľnohospodárskej produkcie do Izraela realizoval v objeme približne 88 miliónov dolárov, čo predstavuje dve tretiny poľnohospodárskeho vývozu z okupovaných území. Palestínčania spomínaný Trumpov plán odmietli s tým, že zvýhodňuje Izrael. Týždeň protestov, ktoré vypukli po zverejnení tohto plánu, kulminoval vo štvrtok, keď Palestínčan vrazil autom do skupiny Izraelčanov, väčšinou vojakov, a keď pri potýčkach s izraelskými vojakmi prišli o život štyria Palestínčania.