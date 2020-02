Skvelá správa z Paríža: Priestor pred Notre-Dame by mohol byť prístupný už v marci

Pracovníci začali dekontaminovať širšie okolie katedrály aplikovaním špeciálneho gélu, ktorý by mal absorbovať zvyšky častíc olova.

Zdroj: TASR/Francois Mori

PARÍŽ - Priestranstvo pred hlavným vchodom do parížskej katedrály Notre-Dame by malo byť verejnosti prístupné od marca. Stane sa tak len za predpokladu, že úrad verejného zdravia vydá súhlasné stanovisko. To bude známe po ďalšej dekontaminácii a čistení katedrály, ktorá je po požiari z 15. apríla 2019 vážne poškodená a verejnosti preto neprístupná. Ďalšia fáza dekontaminácie sa začne v polovici februára.