Búrka Petra zabíjala: V Česku spadol strom na auto, v Rakúsku strhla muža rozvodnená rieka

MLADÁ BOLESLAV, VIEDEŇ – V Českej republike neďaleko Mladej Boleslavi v stredu skoro ráno spadol strom na prechádzajúce auto, jeden človek nehodu neprežil. Utrpel vážne zranenie hlavy. V Rakúsku sa muž pokúšal uvoľniť naplaveniny tlačiace sa na most, ale spadol do ľadovej rieky.

Záchranárom z Mladej Boleslavi skomplikoval cestu k nehode ďalší spadnutý strom na inom mieste, oznámila hovorkyňa stredočeskej záchrannej služby Petra Effenbergerová. Udalosť bola hlásená pred siedmou rannou hodinou.

Podľa hovorkyne sa zrútil strom na auto, ktoré tadiaľ práve prechádzalo. K nehode zamierila posádka rýchlej zdravotníckej pomoci z Mladej Boleslavi a lekár. „Cestu k nehode posádkam skomplikoval necelý kilometer pred nehodou ďalší spadnutý strom, ktorý blokoval cestu. Záchranári museli pre prekážku použiť inú trasu,“ uviedla hovorkyňa.

Po vyslobodení z vozidla odovzdali hasiči zraneného muža záchranárom, ktorí začali s intenzívnou resuscitáciou. „Bohužiaľ, muž utrpel veľmi vážne poranenie hlavy, ktorému i napriek snahe záchranárov na mieste podľahol,“ dodala Effenbergerová. Dopravu v Česku v týchto dňoch sužuje silný vietor, na mnohých miestach vyvracal stromy a lámal konáre. Zdroj: FF Langenstein

Búrka Petra sa prehnala aj cez niekoľko rakúskych provincií, na východe krajiny vietor dosahoval rýchlosť až 150 km/h. V celom Rakúsku sa až 25-tisíc domácností ocitlo bez elektrickej energie. V Langensteine, okres Perg, zomrel vodič bagra. Muž († 52) sa v utorok okolo poludnia pokúšal odstrániť naplaveniny, ktoré tlačili na most neďaleko zrúcaniny Spilbergu. Spadol do ľadovo studeného Gusenu, prúd ho vtiahol pod most a unášal niekoľko sto metrov nadol. Tam ho zachytila a vytiahla posádka záchranného vrtuľníka. Okamžité pokusy o resuscitáciu boli neúspešné, prítomný pohotovostný lekár mohol už iba určiť smrť utopením.