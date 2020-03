Recidivista Pavel použil svoju žltačku ako zbraň: FOTO Pľuval aj na policajtov, súd jeho rečiam neuveril

Roky vedel, že je nakazený, no svoj zdravotný stav vôbec neriešil. Naopak, ohrozoval ľudí v ubytovni, pľuval na policajtov a dokonca sa sám poranil, aby nakazil svojho soka. Reč je o Pavlovi Hockovi, ktorý sa podľa obžaloby v auguste v Hodoníne bodol do krku črepom z rozbitej fľaše a rovnakým črepom pozeral majiteľa garáže do ruky. „K prenosu hepatitídy typu C však nedošlo,“ píše sa v obžalobe. „V priestoroch čakárne pri chirurgickej ambulancii úmyselne pľuval a prskal sliny na prítomných policajtov,“ stojí tiež v dokumente.

Hock sa navyše v ubytovni vyhrážal s nožom v ruke, ďalšieho muža udrel kovovým páčidlom zozadu do hlavy a z odstaveného auta na čerpacej stanici ukradol cigarety a zapaľovač.

Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Muža potrestal už okresný súd v Hodoníne, recidivista sa ale s osemročným trestom nezmieril a podal odvolanie. „Nesúhlasím s právnou kvalifikáciou týkajúcou sa šírenia nákazlivej choroby. Na svete nie je nijaký človek, ktorý mal chorobu odo mňa, nikdy som nikoho nenakazil a ani som sa tým nevyhrážal. Čo som inak spravil, to som spravil a veľmi ma to mrzí,“ snažil sa ešte zvrátiť rozhodnutie súdu.

„Skutkový stav je zistený bez akýchkoľvek pochybností a súd správne vyhodnotil, čoho sa pán obvinený dopustil. Neuverili sme jeho obhajobe v tom, že sa trestných činov nechcel dopustiť, nedá sa mu to uveriť. Pri úvahe o uloženom treste súd správne vyhodnotil i kriminálnu minulosť obžalovaného,“ skonštatovala sudkyňa.