Trump predstavil mierový plán: Navrhuje vznik palestínskeho štátu, zahraničie reaguje

"Nezvolili ma, aby som riešil malé veci alebo sa vyhýbal veľkým problémom," vyhlásil Trump na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, na ktorej sa však nezúčastnili nijakí palestínski predstavitelia. Osemdesiatstranový dokument predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že východný Jeruzalem má potenciál stať sa hlavným mestom palestínskeho štátu.

V oblastiach, ktoré by sa mali stať súčasťou nového štátu, plán navrhuje pozastavenie rozvoja izraelských osád na štyri roky. Netanjahu podľa agentúry AFP vyhlásil, že USA uznajú izraelské osady na západnom brehu Jordánu ako súčasť Izraela. Ten by si mal zároveň zachovať suverenitu nad údolím Jordánu. Palestínski utečenci nebudú mať právo vrátiť sa do Izraela. Netanjahu dodal, že je otvorený rokovaniam s predstaviteľmi palestínskej autonómie. Aby palestínsky štát vznikol, musia však Palestínčania najskôr uznať Izrael ako židovský štát.

Hamas nesúhlasí

Palestínske militantné hnutie Hamas odmietlo mierový plán, ktorý v utorok predstavil americký prezident Donald Trump, informovala agentúra AP. "Sme si istí, že naši palestínski občania tieto sprisahania nenechajú prejsť. Takže všetky možnosti sú otvorené. Okupácia (izraelská) a vláda USA ponesú zodpovednosť za to, čo urobili," uviedol vysoko postavený líder Hamasu Chálil Hajja. Podľa agentúry AFP Hajja zdôraznil, že Palestínčania neprijmú "žiadnu náhradu za Jeruzalem ako hlavné mesto palestínskeho štátu".

Netanjahu požiada o schválenie anexie

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu požiada v nedeľu svoj kabinet, aby schválil jeho plán na anexiu častí Západného brehu. Oznámil to v utorok Netanjahuov hovorca Jonathan Urich, informovala agentúra AP. Podľa nej sa Urich takto vyjadril na Twitteri krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom v Bielom dome navrhol vznik palestínskeho štátu ako súčasť svojho mierového plánu pre Blízky východ. Plán okrem iného predpokladá, že strategické údolie Jordánu a všetky izraelské osady budú pod izraelskou kontrolou, poznamenala AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh

Izrael nemusí pri anexii vyčkávať

Americký veľvyslanec v Izraeli David Friedman v utorok v reakcii na mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa vyhlásil, že Izrael nemusí pri anexii židovských osád na západnom brehu Jordánu vyčkávať. Píše o tom agentúra AFP. Jordánsko naopak podľa agentúry AP pred anexiou "palestínskych území" varovalo. Riešením môže byť iba návrat k hraniciam spred šesťdňovej vojny v roku 1967. Spojené kráľovstvo v utorok mierový plán pre Blízky východ amerického prezidenta Donalda Trumpa opatrne privítalo. Hovorca premiéra Borisa Johnsona vyhlásil, že "plán môže znamenať krok vpred". O "jednoznačne vážnom návrhu" hovoril britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.

Námestník ruského ministerstva zahraničných vecí a osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Blízky východ a africké krajiny Michail Bogdanov vyhlásil, že Rusko plán "bude analyzovať". Podľa neho je dôležité vypočuť si takisto názor Palestínčanovov a Arabov. Izraelská liberálna mimovládna organizácia Peace Now vyhlásila, že Trumpov plán "nie je životaschopný" a je "odtrhnutý od reality". Trumpovo riešenie podľa nich neprinesie stabilitu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh

Palestínsky prezident plán odmietol

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás odmietol mierový plán, ktorý v utorok predstavil americký prezident Donald Trump. Abbás sľúbil, že tento plán "neprejde", informovala agentúra AFP. Abbás to vyhlásil v meste Ramalláh na západnom brehu Jordánu po stretnutí rôznych palestínskych frakcií vrátane islamistickej skupiny Hamas, ktorá sa zaviazala "vzdorovať tejto dohode vo všetkých jej formách". Krátko po oznámení mierového plánu zverejnil Trump na Twitteri mapu zobrazujúcu hranice budúceho palestínskeho štátu, ktorý by bol úplne obklopený Izraelom a pásmo Gazy by bolo spojené so Západným brehom iba tunelom. Zo Západného brehu do Jordánska by viedli dve cesty, ale cez izraelské územie.

Turecko a Irán plán odsúdili, v Predjordánsku dochádza k potýčkam

Turecko označilo mierový plán pre Blízky východ, ktorý v utorok predstavil americký prezident Donald Trump, za "mŕtvo narodený". Informovala o tom agentúra AFP. "Takzvaný mierový plán Spojených štátov je mŕtvo narodený," uvádza sa vo vyhlásení tureckého ministerstva zahraničných vecí. "Je to plán na anexiu, ktorého cieľom je pochovať riešenie v podobe dvoch štátov (izraelského a palestínskeho)," konštatuje sa ďalej vo vyhlásení. Kriticky sa o Trumpovom pláne na urovnanie konfliktu na Blízkom východe vyjadril aj Irán, keď ho nazval "zradou storočia". "Hanebný mierový plán vnútený Palestínčanom Amerikou je zradou storočia a je odsúdený na neúspech," uvádza sa vo vyhlásení iránskeho ministerstva zahraničných vecí.

Najmenej 13 Palestínčanov utrpelo v utorok zranenia pri potýčkach s príslušníkmi izraelských bezpečnostných síl v Predjordánsku. O zranených informoval Červený polmesiac. Palestínčania protestovali proti mierovému plánu pre Blízky východ, ktorý v utorok zverejnil americký prezident Donald Trump. Jedného zo zranených, ktorého zasiahol gumový projektil, previezli do nemocnice. Dvanásť ďalších osôb bolo vystavených slzotvornému plynu, uviedla hovorkyňa Červeného polmesiaca. Spravodajca agentúry AFP uviedol, že pri Ramalláhu dochádza k potýčkam medzi približne 200 Palestínčanmi a príslušníkmi izraelských bezpečnostných síl. Palestínčania pália fotografie Trumpa aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.