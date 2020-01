Odborníci varujú: Nový koronavírus sa šíri čoraz silnejšie, prenos už počas inkubačnej lehoty

Čínsky minister zdravotníctva Ma Siao-wej v nedeľu novinárom povedal, že schopnosť šírenia vírusu sa zjavne zosilňuje. Vírus si zatiaľ vyžiadal 56 mŕtvych a takmer 2000 nakazených. Inkubačná lehota, teda obdobie, keď už človek má ochorenie, ale ešte sa u neho neprejavujú symptómy, sa podľa čínskych úradov u ľudí pohybuje od jedného do 14 dní. Už v tomto čase však nakazený môže vírus šíriť ďalej bez toho, aby o tom vedel.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein

BBC v tejto súvislosti vysvetľuje, že ochorenia ako SARS alebo ebola sú infekčné až po prepuknutí symptómov a tak je relatívne jednoduché zastaviť ich šírenie - stačí identifikovať a izolovať chorých a monitorovať každého, kto s nimi prišiel do kontaktu. Naopak, chrípka je jedným z najznámejších príkladov vírusu, ktorý človek roznáša skôr, ako zistí, že je chorý. Zastavenie takýchto "roznášačov bez symptómov" bude pre čínske úrady omnoho zložitejšie. Kľúčové sú preto otázky, akí infekční sú ľudia počas inkubačnej lehoty a či nejakí pacienti mimo Číny stihli chorobu rozšíriť predtým, ako ochoreli.

Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Schiefelbein

Čínske úrady v snahe zabrániť šíreniu vírusu uzavreli Wu-chan a tiež ďalších 16 okolitých miest v provincii Chu-pej, kde žije viac ako 50 miliónov ľudí. Potvrdené prípady hlásia z Hongkongu, Macaa, Taiwanu, Thajska, Japonska, Južnej Kórey, Spojených štátov, Vietnamu, Singapuru, Malajzie, Nepálu, Francúzska, Austrálie a Kanady.

Zdroj: TASR/ AP Photo/Ng Han Guan

Úrady po celej Číne prijímajú preventívne opatrenia. V Pekingu napríklad do odvolania zrušili veľké verejné podujatia, uzavreté sú chrámy, Zakázané mesto v centre Pekingu, Disneyland v Šanghaji a mnohé ďalšie turistické destinácie. Cestovným kanceláriám tiež prikázali zrušiť všetky skupinové zájazdy. Uzavretie svojich najväčších atrakcií - Disneylandu a Ocean Parku - v nedeľu oznámil aj Hongkong. Do odvolania tiež v Číne zakázali obchodovanie s divými zvieratami, pričom tých, ktorí tento zákaz porušia, čakajú tvrdé tresty. Predpokladá sa totiž, že vírus sa na ľudí preniesol práve od zvierat, no zatiaľ jeho zdroj oficiálne neidentifikovali.