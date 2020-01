Úrady omylom vydražili auto aj s drogami: Mechanik našiel v nárazníku 94-tisíc tabliet

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock

BANGKOK - Thajské úrady omylom vydražili auto, v ktorom boli ukryté drogy. Ako informuje spravodajský portál BBC, kupujúci zaplatil 586-tisíc bahtov (v prepočte zhruba 17 400 eur) za automobil Honda CR-V, ktorý zadržali vlani počas protidrogovej akcie a následne ho dali do dražby. Keď ho však dal do autoservisu, mechanik našiel v nárazníku ukrytých 94-tisíc tabliet. Úrady sa na základe prípadu do budúcnosti zaviazali vykonávať starostlivejšie kontroly.