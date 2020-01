Nový vírus si vyžiadal druhú obeť: Zaznamenali desiatky nakazených

Druhou obeťou vírusu je 69-ročný muž. Podľa úradov zomrel v stredu v meste Wu-Chan v strednej časti Číny, ktoré je považované za epicentrum tohto nového koronavírusu patriaceho do toho istého rodu, z akého pochádza aj ťažký akútny respiračný syndróm SARS.

Vo Wu-Chane dosiaľ zistili zápal pľúc spájaný s novým koronavírusom, prinajmenšom 41 ľuďom. Miestne úrady vo štvrtok večer uviedli, že 12 ľudí sa už zotavilo a boli prepustení z nemocnice, zatiaľ čo päť osôb je v ťažkom stave. Za centrum vírusu vo Wu-Chane je považovaný trh s morskými plodmi. Práve na ňom sa nakazila väčšina chorých, pričom úrady ho 1. januára zatvorili.

Muž, ktorý vírusu podľahol ako druhý v poradí, sa ním nakazil 31. decembra a jeho zdravotný stav sa zhoršil o päť dní na to, pričom trpel pľúcnou tuberkulózou a zlyhávali mu viaceré orgány. Dva prípady nákazy novým vírusom zaznamenali medzičasom aj v Thajsku a Japonsku, miestne úrady však informovali, že v oboch prípadoch išlo o osobu, ktorá pred tým, než bola hospitalizovaná, navštívila Wu-Chan.

Prenos neznámeho vírusu z človeka na človeka sa dosiaľ nepotvrdil, no zdravotníci vo Wu-Chan varovali, že toto riziko nemožno vylúčiť. Šírenie nového vírusu vo Wu-Chane vyvoláva obavy práve pre spojitosť so SARS, ktorý sa prvýkrát objavil v južnej Číne koncom roka 2002. Následne sa ako epidémia rozšíril do vyše 20 krajín a usmrtil takmer 800 ľudí.