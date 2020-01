Porno len s povolením štátu: Padne poľská vláda pre zákaz prístupu k šteklivým stránkam?

VARŚAVA – Ako „prístup k pornu na internete len so štátnym povolením“ si poľské médiá vysvetľujú slová jedného z členov konzervatívnej vlády, ktorý si asi iba želal zabrániť deťom v prístupe k pornografii. Navrhnutá metóda však u užívateľov vyvolala i výzvy na zvrhnutie vlády.

Iní sa podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza pozastavujú nad tým, že minister pre digitalizáciu ešte nepočul o spôsoboch, ktorými možno cenzúru na internete obchádzať.

„Možno to urobiť napríklad na úrovni prehliadačov. Možno sa dohodnúť, aby už v základnej konfigurácii zablokovali prístup k istému obsahu. Odblokovať by ho bolo možné špeciálnym kľúčom, ktorý budeme vytvárať a sprístupníme,“ vyhlásil minister pre digitalizáciu Marek Zagórski na rozhlasovej stanici RMF FM.

„Hľadáme také riešenie, aby bolo účinné. Nie je to úplne nemožné. Je to možné,“ presviedčal minister. Na otázku, či tu existuje nejaká krajina, ktorej sa už niečo také podarilo, Zagórski pripustil, že tak komplexne sa to ešte nepodarilo. Zdroj: FB/W. J. „Minister digitalizácie ešte nepočul o VPN?“ pozastavil sa jeden z užívateľov v narážke na virtuálne súkromné siete (VPN), s ktorých pomocou možno zmeniť polohu IP adresy. „To sa nesmie stať! Pobúrených je nás viac a spoločne zvrhneme túto vládu!“ apeloval ďalší diskutujúci. „Nemožno zablokovať ľuďom slobodu! Hovoríme: Dosť!“ dodal užívateľ Walter a navrhol, aby sa vo Varšave zišiel „milión prívržencov slobody“. „Každý predsa vie, že regulácia zvyšuje dopyt,“ usúdil užívateľ s prezývkou Stanislaw B., ktorý v temnom pozadí vytušil spiknutie vlády a pornopriemyslu.

Časopis Wprost pripomenul, že len server Pornhub, ktorý zverejňuje údaje o svojej sledovanosti, Poliaci a Poľky sledujú v takom hojnom počte, že sa pre server stali štatistickou kategóriou. A pred časom sa v súťaži portálu „o porno zadarmo“ objavil i názov východopoľského mestečka Kock, údajne v stredoveku písaného Cock, teda ako často používaný výraz pro mužské prirodzenie v pornofilmoch s anglicky hovoriacimi hercami. Dvojzmyselné názvy iných poľských obcí, napríklad Tumidaj, Cyców či Szparki (škáročky) tak v globálnom porne nebudú mať šancu.