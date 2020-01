Desivý nález: Bývalý honorárny konzul Slovenska je mŕtvy, našli ho v španielskej vile

Neživé telo exdiplomata našiel podľa denníka Levante včera popoludní záhradník, ktorý pracuje v časti Miramar de la Nucía, spájajúcej túto obec s Alteou, kde sa nachádza rodinný dom osamote žijúceho Sabalakova. Muž volal pohotovostnú zdravotnú záchrannú službu, hliadku civilnej stráže a miestnej polície. Polícia zistila, že muž je mŕtvy, a vzhľadom na okolnosti prípadu požiadala o spoluprácu špecialistov na vraždu Comandancia de Alicante, ako aj z kriminalistického laboratória, ktorí vykonali prehliadku domu.

Telo Marata Dzachanoviča Sabalakova, ktorý prestal pôsobiť vo funkcii konzula pred pár rokmi, ležalo tvárou nadol na spodnej časti schodov, ktoré spájajú záhradu s domom, takže jednou z hypotéz, ktoré polícia zvažovala včera v noci, je náhodná smrť a že bývalý konzul Slovenska v Almaty, jeho rodnom meste v Kazachstane, zomrel následkom náhodného pádu.

Tomu však nenasvedčovala poloha tela a silný úder na temeno hlavy, ako aj fakt, že stopy krvi boli nielen na tele, ale aj vnútri domu. Polícia pracuje aj s možnosťou, že by to mohla byť vražda. Sudca nariadil premiestnenie tela do Ústavu súdneho lekárstva v Alicante, kde sa mala v stredu ráno uskutočniť pitva, ktorá by mala potvrdiť alebo vyvrátiť pochybnosti týkajúce sa príčin smrti. Vyšetrovatelia neodhalili zjavné stopy po krádeži, zariadenie domu nebolo poškodené a nenašli sa v ňom stopy po boji. Ani dvere a okná budovy neniesli stopy po násilnom vniknutí, neboli zlomené alebo vyvalené. Agenti už začali vyšetrovať členov spoločnosti, v ktorej sa mŕtvy pohyboval. Podľa niektorých zdrojov s obľubou navštevoval nočný život vo Finestrate a ďalších pobrežných obciach v oblasti Marina Baixa.