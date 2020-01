Teroristická organizácia zaútočila na školu: Zabila troch učiteľov

K útoku došlo okolo druhej hodiny po polnoci v meste Kamuthe neďaleko hraníc so Somálskom, ktoré je domovskom krajinou teroristov z aš-Šabáb. Okrem školy zaútočili v noci v Kamuthe aj na policajnú stanicu, ktorú vypálili.

Útoky na školy zo strany islamských extrémistov sú veľmi časté, a to predovšetkým v Afrike. Islamskí fanatici uznávajú len výchovu podľa konzervatívnych islamských pravidiel a sú proti akémukoľvek inému vzdelávaniu. V prípade žien nesúhlasia so vzdelávaním vôbec, pretože to sa podľa nich prieči role ženy v spoločnosti.

V Keni v roku 2018 po sérii útokov aš-Šabáb proti vzdelávaciemu systému krajiny a po vraždách viacerých učiteľov zatvorili preventívne 250 škôl na východe krajiny. Z nich 150 už medzičasom otvorili, učitelia sa však stále obávajú útokov.