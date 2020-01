Známy japonský podnikateľ hľadá ženu, ktorá s ním poletí na Mesiac: Spĺňate jeho podmienky?

Yusaku Maezawa

Zdroj: SITA/AP

TOKIO - Japonský podnikateľ Yusaku Maezawa hľadá ženu, ktorá s ním poletí na Mesiac. Misia by sa mala uskutočniť v roku 2023, pričom to bude prvá cesta na Mesiac s ľudskou posádkou od roku 1972. Štyridsaťštyriročný miliardár vyhlásil, že chce zdieľať túto cestu so "špeciálnou ženou". Letieť by mali v rakete Starship spoločnosti SpaceX.