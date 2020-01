Rakúsko musí aktívne zastupovať svoje záujmy a spoluvytvárať EÚ, tvrdí Kurz

BRUSEL- Rakúsko musí ako malá, ale proeurópska krajina aktívne zastupovať svoje záujmy, aby sa tak podieľalo na formovaní Európskej únie. Vyhlásil to v nedeľu v Bruseli staronový rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Informovala o tom agentúra APA.

EÚ by podľa Kurza mohla na poli svetovej politiky zohrávať významnejšiu rolu. "To sa však dá len vtedy, ak sa prostriedky, ktoré sú k dispozícii, aj využijú," dodal. Od jeho poslednej návštevy v Bruseli v roku 2017 sa toho veľa zmenilo, povedal Kurz novinárom. Vtedy boli v mnohých krajinách citeľné dôsledky nesprávnej migračnej politiky, existovalo napätie s Ruskom a veľké rozdiely medzi západom a východom, uviedol. Pohľad do budúcnosti je však podľa neho v súčasnosti "optimistickejší".

Priepastné rozdiely medzi západom a východom sú však ešte stále prítomné, povedal. Pripomenul, že v tejto súvislosti sa vo štvrtok v Prahe zúčastní na stretnutí krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Rakúsko musí ako "krajina v srdci EÚ" prevziať funkciu sprostredkovateľa medzi západnými a východnými krajinami. Je rozhodujúce, aby sa 30 rokov po páde železnej opony zmenšili novovzniknuté odlišnosti medzi západom a východom, zdôraznil.

K téme brexitu Kurz pred stretnutím s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom povedal, že "síce nie je priateľom brexitu, ale keďže sa už uskutoční, tak by to malo byť riadene a včas". Je podľa neho potrebné sa venovať novým témam, akými sú posilnenie konkurencieschopnosti EÚ, klimatická politika, ako aj geopolitické otázky, ako napríklad digitalizácia či "nový svetový poriadok" v dôsledku posilnenia hospodárskeho vplyvu Číny.

Kurz, ktorého nový vládny kabinet so stranou Zelených bol vymenovaný minulý utorok, sa v nedeľu okrem Barniera stretne aj s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.