Budúci kancelár Kurz v tom má jasno: V utečeneckej politike chce viac tlačiť na Erdogana

BERLÍN - Budúci staronový rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa vyslovil v nedeľu za tvrdší prístup k tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, pokiaľ ide o prílev utečencov z Turecka do Európskej únie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

"Dohoda (EÚ) s Tureckom dostatočne nefunguje a Grécko si zaslúži našu plnú podporu," povedal líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) pre nemecký denník Bild. Európa sa podľa jeho slov nesmie nechať Erdoganom vydierať. "V jeho krajine sú inak politicky zmýšľajúci ľudia prenasledovaní, novinári neustále zatváraní - a Turecko sa pokúša nasadiť utečencov a migrantov ako zbraň," vyjadril sa Kurz.

Na otázku, či sú potrebné sankcie voči Turecku, odpovedal: "Je vždy viacero ciest - jedna funguje prostredníctvom spolupráce, iná prostredníctvom nátlaku. Európska únia má mnoho možností, ako tlačiť na Erdogana. O tom by sme mali takisto premýšľať." Členovia rakúskej strany Zelených v sobotu na zjazde v Salzburgu odsúhlasili účasť v koaličnej vláde s Kurzovou ÖVP. Ľudovci, víťazi septembrových parlamentných volieb, a Zelení sa na zostavení koalície dohodli v stredu a vo štvrtok predstavili vládny program. Menovanie vlády prezidentom sa očakáva 7. januára.

Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) prišlo v minulom roku ilegálne z Turecka do Grécka vyše 73.000 migrantov, čo je o takmer 23.000 viac než v roku predošlom. V registračných táboroch na gréckych ostrovoch, vybudovaných pre 7500 migrantov, sa v súčasnosti nachádza vyše 42.000 ľudí. Erdogan krátko pred koncom roka varoval, že vzhľadom na obnovenie bojov v Sýrii môže podobne ako v roku 2015 zamieriť do Európskej únie mnoho utečencov. Opakovanie tiež pohrozil, že utečencom na území Turecka môže otvoriť cestu smerom do Európy.

Európska únia uzavrela v marci 2016 s Tureckom dohodu o utečencoch, ktorá predpokladá poskytovanie "miliardových" príspevkov tejto krajine a zároveň vrátenie všetkých migrantov, ktorí sa dostanú ilegálne z Turecka na grécke ostrovy. Za každého vráteného Sýrčana však má EÚ prijať legálne iného.