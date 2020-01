Neúspešný druhý útok USA: Pentagon plánoval zabiť ďalšieho iránskeho veliteľa

Podľa amerického denníka Washington Post predstavitelia uviedli, že terčom vojenského náletu sa v Jemene stal Abdolrezá Šahláí, vysokopostavený veliteľ iránskych revolučných gárd, ale tajná misia sa nevydarila. Obaja velitelia, Sulejmaní aj Šahláí, boli na schválených amerických zoznamoch terčov. USA sa podľa toho snažia ochromiť vedenie iránskych elitných jednotiek Kuds, patriacich do revolučných gárd. Spojené štáty označujú jednotky Kuds za teroristickú organizáciu. Dron americkej armády v piatok 3. januára zabil Sulejmaniho, keď generál pristál na medzinárodnom letisku v irackom Bagdade. Zdroj: SITA/Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa odsúhlasili jeho zabitie ako sebaobranu. Podľa nich plánoval násilné činy, ktoré by ohrozili veľké počty amerických vojakov a diplomatických pracovníkov na Blízkom východe. Irán útok dronom na svojho populárneho veliteľa označil za teroristický čin a 8. januára v odvete vypálil vyše desať balistických striel na dve základne v Iraku, kde sú umiestnení americkí a ďalší zahraniční vojaci. Pri iránskej odvete nik neprišiel o život, ale došlo k materiálnym škodám. Zdroj: Getty Images Americké ministerstvo zahraničných vecí ponúklo odmenu 15 miliónov dolárov za informácie vedúce k prerušeniu financovania iránskych revolučných gárd. Odmena sa vzťahovala aj na Šahláího, kľúčovú osobu v týchto ozbrojených silách, keďže sa stará o ich financie. Ministerstvo dodalo, že Šahláí „má na konte už mnoho útokov na Američanov a spojencov USA po celom svete“ a plánoval veľký počet útokov na koaličné sily v Iraku. Poskytoval zbrane a výbušniny šiitským milíciám a riadil prípravy na zavraždenie saudskoarabského veľvyslanca vo Washingtone v roku 2011. Americké ministerstvo obrany sa odmietlo vyjadriť k tejto prísne utajovanej operácii. "Videli sme správu z náletu z 2. januára v Jemene, ktorý sa už dlho pokladá za bezpečný priestor pre teroristov a ďalších nepriateľov Spojených štátov. Ministerstvo obrany nebude diskutovať o údajných operáciách v blízkovýchodnom regióne," uviedla hovorkyňa Pentagónu Rebecca Rebarichová.