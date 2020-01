AKTUÁLNE Iránci sa chvália bilanciou po útoku na americké základne: Nafackovali sme ich

Iránska štátna televízia informovala o 80 mŕtvych. Túto skutočnosť však dementovala americká i iracká armáda. Druhá menovaná potvrdila, že raketový útok si nevyžiadal nijaké obete na životoch.

Ani jednotky Severoatlantickej aliancie pôsobiace v Iraku nehlásia žiadne straty. Nemenovaný činiteľ NATO to potvrdil agentúre AFP. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg iránsku odplatu za zabitie prominentného generála odsúdil, podobne ako Francúzsko a Británia. „NATO vyzýva Irán, aby sa vyvaroval akéhokoľvek nového násilia,“ dodal Stoltenberg.

Veliteľ Iránom podporovanej irackej milície Liga spravodlivých Kaís Chazalí uviedol, že po iránskej reakcii teraz nastal čas, aby na americký atentát, pri ktorom minulý týždeň prišiel o život iránsky generál Kásem Solejmání, člen velenia irackých milícií Abú Mahdí Muhandis a ďalší, reagoval tiež Irak. Informovala o tom agentúra Reuters. „Prvá iránska odpoveď na atentát na veliteľa Solejmáního prišla. Teraz nastal čas na reakciu na atentát veliteľa Muhandisa. Pretože Iračania sú odvážni a odhodlaní, tak ich reakcie nebude menšia ako Iránu. Taký je sľub,“ poznamenal Chazal.

K zodpovednosti za útoky sa prihlásili iránske revolučné gardy s tým, že ide o odvetu za minulotýždňový útoku, pri ktorom zahynul iránsky generál Kásem Solejmání. Podľa vyjadrenia irackej armády krajinu zasiahlo 22 rakiet. Z nich 17 dopadlo na základňu Ajn al-Asad, pričom dve nevybuchli. Zvyšných päť rakiet spadlo na sídlo síl medzinárodnej koalície vedenej USA v Arbíle. Útok trval zhruba pol hodinu.

Iránsky minister zahraničia Mohammad Džavád Zaríf operáciu označil za „primerané opatrenia sebaobrany“. „Nesnažíme sa o rozpútanie vojny, avšak budeme sa brániť voči akejkoľvek agresii,“ dodal. Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí sa pár hodín po útoku vyjadril, že Irán raketovými útokmi na iracké základne s vojakmi západnej koalície dal facku Spojeným štátom. Povedal tiež, že "korumpujúca prítomnosť Spojených štátov v regióne sa musí skončiť", keďže spôsobuje vojnu, rozdeľovanie a deštrukciu, a zdôraznil, že iba vojenské kroky nestačia. Najvyšší duchovný zároveň označil zabitého generála Solejmáního za "odvážneho bojovníka" a "drahého priateľa".

"V utorok približne o 17.30 h (23.30 h SEČ) odpálil Irán proti dvom základniam, kde sa nachádzajú americké a koaličné sily, viac ako desať balistických rakiet. Je zrejmé, že tieto rakety boli odpálené z Iránu, a ich cieľom boli najmenej dve základne, kde sú príslušníci amerických a spojeneckých ozbrojených síl," uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva obrany.

Podľa Pentagónu sa terčom iránskeho raketového útoku stali vojenská letecká základňa Ajn al-Asad na západe Iraku a základňa v provincii Arbíl na severe krajiny. Médiá predtým uviedli, že terčom útoku bola len základňa Ajn al-Asad.

„Všetko je v poriadku. Rakety vypálené z Iránu na dve vojenské základne v Iraku. Aktuálne hodnotíme straty a škody. Zatiaľ je všetko v poriadku. Máme tú najsilnejšiu a najlepšie vybavenú armádu na celom svete,“ napísal na svojom twitterovom účte šéf Bieleho domu.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.