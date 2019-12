Cesta vlakom sa zmenila na peklo! VIDEO Opilci terorizovali cestujúcich, reakcia sprievodcov šokuje

Video z cesty vlakom minulý piatok ukazuje, že skôr nie. Úroveň verejnej dopravy je často otrasná, presvedčil sa o tom i čitateľ TN.cz, ktorý v piatok 13. decembra cestoval vlakom Českých dráh z Olomouca do Přerova. Cestu mu znepríjemňovala skupinka veselo popíjajúcich mužov, jeden z nich v uličke vlaku fajčil, ďalší sa priamo v nej vymočil, keď sa mu nepodarilo dostať sa k funkčnej toalete. Pasažier preto na ich správanie sa upozornil vlakový personál, a dúfal, že za prehrešky proti cestovnému poriadku budú na ďalšej stanici z prepravy vylúčení.

Namiesto toho, aby bola podarená kompánia spravodlivo potrestaná, mal však smolu on. Sprievodca totiž údajne celú situáciu odmietol riešiť. „Keby ste pracovali na železnici tak dlho ako ja, tak vás taká situácia nerozhodí," reagoval na sťažnosť cestujúceho. Toho však odmietavá reakcia zaskočila a dožadoval sa opakovane nápravy, celú situáciu si dokonca začal natáčať. Namiesto akejkoľvek akcie sa však dočkal kritiky. „Vy asi po prvý raz cestujete vlakom,“ snažil sa ho sprievodca znovu odbiť. „Prečo sa o to vôbec zaujímate? Prečo sem furt leziete? Prečo sa nepoberiete a nejdete domov?“ počuť vo videu útočný tón ďalší zo sprievodcov. „Viete vy vôbec, aké to je, pracovať na železnici a riešiť s ľuďmi takéto problémy?“ znie aj jeho rezignovaný postoj.

Železnice sa ospravedlnili

Podľa vlakového personálu je podobné správanie sa cestujúcich zrejme už u národného dopravcu normou, ktorá si nezaslúži ich pozornosť. Nezasiahla dokonca ani ochranka, ktorá bola vo vozni prítomná. Za bezpečnostné služby pritom České dráhy platia súkromnej firme, ročne ich to vyjde na státisíce eur. „Asi by som pochopil, že by s danou situáciou nič veľké neurobila staršia pani sprievodkyňa niekde v osobnom vlaku ďaleko od civilizácie, ale nechápem to v rýchliku, kde je priamo prítomná sekurity. Čo viac sa musí stať, aby bol tento odpad vylúčený z prepravy?“ komentuje rozhorčený cestujúci svoje video i nepríjemný incident.„Podobnú situáciu som zažil asi pred mesiacom vo vlaku iného prepravcu cestou do Prahy, keď stevardi dali zastaviť vlak mimo pravidelnej zastávky na stanici niekde pred Pardubicami a asi osemčlennú problémovú skupinku bez debaty vyhodili. V dnešnom prípade však boli slušní cestujúci personálu ukradnutí,“ cíti sa dotknuto autor videa. Zdroj: TASR

A čo na celý incident České dráhy? Prostredníctvom svojho tlačového oddelenia odkázali, že personál spísal hlásenie a všetko sa vyšetruje. „Ospravedlňujeme sa zákazníkom za komplikácie spojené s touto udalosťou. Prípad vyšetríme a prijmeme opatrenia, aby sa také situácie neopakovali,“ reagoval hovorca prepravcu Radek Joklík. Aké opatrenia to majú byť, to však nešpecifikoval. Rovnako nereagoval na otázky týkajúce sa správania sa vlakového personálu.