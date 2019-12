Štvalo ho manželkino rýpanie, deti mu ju pripomínali, tak všetkých povraždil: Teraz mám pokoj vo väzení

Otec štyroch detí je obvinený z vraždy Casei Jonesovej. Obhajoval sa tým, že ho jeho manželka podozrievala, že ju podvádza, bombardovala ho žiarlivými textovými správami a nazvala ho hrozným človekom, ktorý nikdy nič neurobí dobre. Podľa policajných dokumentov o niekoľko týždňov neskôr zabil syna Camerona Bowersa (10), noc nato aj Prestona Bowersa (5). Popísal, že najstaršieho najskôr uškrtil, na ďalšie vraždy už použil naplnenú vaňu. Detektívom prezradil, že o niekoľko dní neskôr ho začalo hrýzť svedomie a chcel sa priznať na belleviewskej radnici. Nenašiel však dostatok odvahy a situáciu sa rozhodol vyriešiť tým, že vo vani utopil i svoje dcéry Mercalli (2) a Aiyanu (1). Zdroj: Marion County Sheriff´s Office Keď sa ho vyšetrovatelia spýtali, prečo to urobil, povedal len, že bol naštvaný na Casei a deti mu ju pripomínali. „Skrátka to všetko do seba zapadlo a začalo to vyzerať ako cesta von,“ vyhlásil. Zatkli ho, keď polícia objavila telo jeho ženy v dodávke po autonehode. Jeho deti v nej však neboli, údajne ich pochoval pri ceste v okrese Marion v štáte Georgia. V rozhovore s políciou sa priznal, že samotným vraždám predchádzal celý rad udalostí. Manželia mali problémy s peniazmi a panovala medzi nimi nedôvera. Casei ho neustále urážala, opísal dokonca okamihy, keď sa pokúšal spať a ona mu svietila do tváre baterkou a kričala naňho. „Vydržala i celé hodiny. Myslím, že ma to k tomu jednoducho dohnalo,“ povedal vyšetrovateľom, „stále sa to kopilo, kopilo a kopilo... a kým som si to stačil uvedomiť, bolo toho na mňa už priveľa.“ Casei údajne zabil už 10. júla tohto roka, keď sa predtým nepekne pohádali. Policajtom sa neskôr priznal, že je vlastne rád, že je vo väzení. „Nikdy jej nebolo nič dobré, tu mám pokoj,“ povedal vraj. Pritom on sám po autonehode, ktorej bol účastníkom, zavolal políciu a dal sa tak dolapiť i s manželkiným telom v kufri. Priznal sa, keď strážnici zacítili z jeho vozu nepríjemný zápach rozkladajúceho sa tela. Rodina začala mať podozrenie už v septembri, keď už šesť týždňov nepočuli ani o Casei, ani o deťoch. Michaelova bývalá manželka údajne na chvíľu navštívila ich dom, kde sa s ním stretla, jeho ženu však už nevidela.

Prečo už vtedy niekto z rodinných príslušníkov neohlásil štátnym orgánom zmiznutie ženy, nie je zatiaľ známe. Jones, ktorý bol v dobe vrážd úplne príčetný, sa v tejto chvíli nachádza vo väznici Marion County, v októbri sa uskutočnilo súdne pojednávanie. Ďalšie ho čaká v januári 2020, keď sa rozhodne, či bude odsúdený na trest smrti, čo je v štáte Florida stále legálne.