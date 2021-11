FOTO Partia kamarátov si bola vypiť: Noc plná hrôzy! Keď sa vracali domov, dievčina (20) zažila peklo

BIRMINGHAM - Dvadsaťročná Emily Hollidayová zverejnila detaily smutnej udalosti, po ktorej ostala ochrnutá. Z invalidného vozíka si spomína na desivú noc, keď ju jej žiarlivý sedemnásťročný kamarát zhodil z mosta. Zatiaľ čo on si svoj trest už odpykal, ona bude následky incidentu znášať celý život. Napriek tomu bojuje a je vďačná za to, že dostala od života druhú šancu.

V septembri v roku 2018 došlo podľa portálu birminghammail.co.uk v anglickom meste Solihull k obrovskej tragédii, ktorá definitívne zmenila život Emily Hollidayovej. „Jasne si pamätám na moment, ako ma môj kamarát zdvihol a prehodil cez zábradlie mosta. Počula som, že niečo prasklo, keď som dopadla na cestu vedľa kanála. Necítila som nič, dokázala som hýbať iba rukami a vedela som, že to nie je dobré. Zobudila som sa v nemocnici a lekári mi povedali, že už nikdy nebudem chodiť,“ opisuje desivú udalosť mladá žena. Jej kamarát bol vraj žiarlivý a podozrieval ju z toho, že podvádza svojho priateľa. Hádka vyvrcholila práve na moste vysokom sedem metrov, odkiaľ ju v návale zlosti zhodil.

Zdroj: profimedia.sk

Emily previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice v Birminghame, kde zistili, že má narušenú miechu, zlomené stavce T3 až T6, polámané štyri rebrá a prepichnuté pľúca. Sedemnásťročný páchateľ bol zatknutý a v apríli 2019 ho obvinili z ublíženia na zdraví. Odsúdený bol na dvojročný trest v nápravno-výchovnom zariadení pre mladistvých. „Myslím, že bol mnou posadnutý, správal sa agresívne a ja som sa snažila ignorovať ho,“ hovorí Emily a spomína si aj na chvíle, keď jej oznámili, že už nikdy nebude chodiť. „Úplne mi to trhalo srdce, keď som to počula. Napriek všetkému ďakujem, že som dostala od života druhú šancu.“

Zdroj: profimedia.sk

Trvalo jej osem týždňov, kým si dokázala aspoň sadnúť a v nemocnici strávila celkovo päť a pol mesiaca. „Bolo to náročné obdobie a zvládla som ho vďaka rodine a neuveriteľne láskavým ľuďom, ktorí na oddelení zdieľali podobný osud ako ja. Musela som tiež úplne zmeniť svoj život a nanovo sa všetko učiť. Stratila som, čo som mala a už nemám spoločenský život. Cítim sa však ako lepší človek a viac si vážim maličkosti. Som na seba hrdá a vždy budem vďačná, že som tu.“