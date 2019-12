Porošenkovi sa bilaterálne stretnutie Zelenského s Putinom nepáči

Porošenko vo svojom prejave v ukrajinskom parlamente uviedol, že Kremeľ, ktorý sa snaží dosiahnuť zrušenie sankcií voči Rusku, bude propagovať myšlienku, aby Ukrajina viedla dvojstranné rozhovory s proruskými separatistami, čo je "neprijateľné". "Musíme jednoznačne prijať plán na implementáciu minského procesu, kde bezpečnostná zložka vrátane stiahnutia vojsk, stiahnutia ruského hardvéru a delostrelectva predchádza politickej zložke," povedal Porošenko, ktorého citovala agentúra Ukrinform.

Podľa agentúry Interfax-Ukrajina predseda parlamentnej frakcie Zelenského strany Sluha národa Davyd Arachamija v utorok oznámil, že prezident je pripravený stretnúť sa s Putinom počas summitu v Paríži. "Prezident je na to pripravený, pripravuje sa na to a bude sa na to pripravovať ešte celý týždeň. Myslím si, že je veľmi dobre pripravený," povedal Arachamija novinárom.

Na otázku, či Ukrajina potrebuje bilaterálne stretnutie Zelenského s Putinom, odvetil: "Domnievam sa, že áno." Summit normandskej štvorky s cieľom urovnať konflikt v Donbase sa uskutoční 9. decembra v Paríži. Zídu sa na ňom hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny - Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Zároveň pôjde o prvé osobné stretnutie Putina so Zelenským, ktorý sa po tohtoročnom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt.

Zahraničnopolitický poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov koncom novembra avizoval, že bilaterálne stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského počas summitu normandskej štvorky 9. decembra v Paríži sa zrejme uskutoční. Posledný summit normandskej štvorky na úrovni lídrov sa uskutočnil 19. októbra 2016 v Berlíne. Jeho účastníci potvrdili, že nedošlo k žiadnemu prelomu v rámci urovnania konfliktu v Donbase.

Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny. Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.