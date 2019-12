Škandál princa Andrewa naberá na obrátkach: Dôkaz o vážnej trhline v jeho sebaobrane!

Vyšetrovanie BBC Panorama odhalilo podľa britského denníka Daily Mail email, ktorý naznačuje, že Andrew 3. januára 2015 požiadal Maxwellovú o pomoc pri odpovedi na tvrdenie Virginie Roberts Giuffre, že s ňou mal sex, keď mala 17 rokov. V emaile princ žiada Maxwellovú: „Dajte mi vedieť, kedy sa môžeme rozprávať. Mám nejaké konkrétne otázky k Virginii Roberts“ a Maxwellová odpovedala: „Mám zopár info. Zavolajte mi, keď budete mať čas.“ Táto korešpondencia sa uskutočnila 3. januára 2015, len niekoľko hodín po tom, čo sa meno princa Andrewa objavilo v súdnych dokumentoch USA predložených Virginiou Robertsovou. Dokumenty boli súčasťou občianskoprávneho konania proti jej údajnej „sexuálnej sprostredkovateľke“ Maxwellovej. Zdroj: FB/LBC Vojvoda z Yorku počas svojho rozhovoru pre televíziu BBC minulý mesiac trval na tom, že sa vôbec nepamätá na stretnutie so slečnou Robertsovou. V rozhovore pre program Newsnight povedal, že k údajnému stretnutiu v roku 2001 nedošlo, pretože deň strávil so svojou dcérou, princeznou Beatrice a vzal ju na párty do Pizza Express vo Wokingu. Opakovane a kategoricky popieral akýkoľvek sexuálny kontakt s Virginiou – toto popieranie údajná obeť v pondelok vo vlastnom rozhovore pre program BBC Panorama označila za lož. Tvrdí, že princ s ňou spal trikrát, z toho dvakrát, keď bola neplnoletá. „Od detstva ma zneužívali. V siedmich rokoch som bola duševne doráňaná a utiekla som z domu,“ povedala Virginia Roberts Giuffre. „Na ulici som však našla len hlad, bolesť a ďalšie zneužívanie. Bolo to desivé, chcela som sa z toho dostať.“ Ako 15-ročnú ju údajne najala Ghislaine Maxwellová, aby pracovala ako Epsteinova masérka. S princom Andrewom ich navzájom predstavili v roku 2001, keď mala 17 rokov a údajne ju predtým previezli do Británie Epsteinovým súkromným lietadlom. Keď odchádzali do Londýna, dala jej Ghislaine jasné pokyny. „V aute mi Ghislaine povedala, že musím urobiť pre Andrewa to, čo robím pre Jeffreyho, a mne z toho prišlo zle.“ Dnes vydatá matka troch detí tvrdí, že ju zaviedli do VIP salónika v londýnskom nočnom klube v Mayfairi. Andrew jej priniesol vodku, potom spolu tancovali a v ten večer s ním mala sex v dome slečny Maxwellovej v Belgravii. V rozhovore pre BBC vyjadrila opovrhnutie nad jeho opakovanými pokusmi poprieť toto stretnutie, alebo že sa niekedy zoznámili – napriek fotografii, na ktorej princ dôverne drží Virginiu okolo pása. Existujú tvrdenia, že foto bolo upravené. Údajná obeť uviedla pre Panoramu: „Ľudia odtiaľ (z princovho okolia) sa pripravujú vyrukovať s týmito smiešnymi výhovorkami. Ja hovorím, že je to somarina, pretože na fotografii je to, čo tam je. On vie, čo sa stalo. Aj ja viem, čo sa stalo a len jeden z nás hovorí pravdu, a ja viem, že som to ja.“ V rozhovore tiež uviedla, že s Andrewom tancovala a že bol „tým najotrasnejším tanečníkom, akého som kedy videla. Pot sa z neho lial, priam striekal.“ (Andrew postavil svoju obhajobu na fakte, že ako zranený účastník vojnového konfliktu na Falklandoch sa dlhý čas nemohol potiť, a tým tanečníkom teda nemohol byť on.) Zdroj: Profimedia Virginia popísala ich údajné sexuálne stretnutie: „Začalo sa to v kúpeľni a pokračovalo v spálni. Celá tá vec netrvala príliš dlho. Bolo to nechutné. Potom vstal, povedal: ´Ďakujem´ a odišiel. Sedela som tam na posteli zdesená, znechutená a zahanbená, cítila som sa špinavo. Musela som vstať a osprchovať sa.“ Povedala, že sa cítila vystrašená, pretože Andrew a Epstein boli silní a dodala: „Nečakala som to od člena kráľovskej rodiny. Nečakala som to od niekoho, ku komu ľudia vzhliadajú a obdivujú ho.“ Na druhý deň ju údajne slečna Maxwellová potľapkala a povedala jej: „Urobila si ho naozaj šťastným.“

„Vyzývam britskú verejnosť, aby ma podporila,“ povedala žena. „Žiadam obyvateľov Spojeného kráľovstva, aby sa postavili vedľa mňa, aby mi pomohli vybojovať tento zápas, aby to neakceptovali ako niečo, čo je ok. Tu nejde o nejaký príšerný sex. Toto je príbeh obchodovania s ľuďmi, je to príbeh zneužívania a je to príbeh o členoch vašej kráľovskej rodiny." Zdroj: Profimedia

Päť ďalších žien medzičasom obvinilo Andrewa (59), že bol svedkom Epsteinovho sexuálneho zneužívania maloletých dievčat. Ich právnici povedali pre BBC, že vypracovali súdne predvolanie, aby princ podal svedeckú výpoveď, ak by niekedy znova vkročil do USA. Princ Andrew hovorí, že počas svojich návštev v domoch pána Epsteina na Floride, New Yorku a Karibiku sexuálne zneužívanie maloletých nevidel, nebol jeho svedkom ani z toho svojho známeho nepodozrieval. Advokáti obetí dvakrát poslali princovi žiadosť o rozhovor, ale ešte nedostali odpoveď. Nedávno sa v tlači objavili pozoruhodné nové fotografie, na ktorých je Andrew s Epsteinom a slečnou Maxwellovou v roku 2000 na dostihoch v Ascote. Pozval ich aj na oslavu svojich narodenín. Neboli teda len nejakí náhodní známi. Zdroj: Profimedia V britskej televízii sa minulý týždeň po prvý raz objavil hodinový vyšetrovací program s názvom The Prince and the Epstein Scandal. Andrewove pokusy brániť sa pred predchádzajúcimi obvineniami slečny Robertsovej a vysvetliť svoje priateľstvo s odsúdeným sexuálnym delikventom Epsteinom v rozhovore pre BBC Newsnight minulý mesiac boli označené ako nešťastné a viedli k jeho odstúpeniu z verejných povinností. Na jeho adresu sa zniesla kritika médií i verejnosti, že počas svojho televízneho vystúpenia neprejavil ľútosť s Epsteinovými obeťami. Hovorca Buckinghamského paláca v reakcii na vysielanie programu Panoráma povedal, že vojvoda „jednoznačne ľutuje svoje nesprávne posudzované spojenie s Jeffreym Epsteinom“ a „hlboko sympatizuje s postihnutými“. Epstein si údajne sám vzal život v auguste tohto roku vo väznici v New Yorku po obvinení z obchodovania s ľuďmi. Zdroj: TASR (AP Photo/Palm Beach Sheriff's Office, File) Princ Andrew má tiež na krku ďalší škandál v súvislosti s tvrdeniami, že zneužil svoju obchodnú funkciu financovanú daňovými poplatníkmi v prospech vlastného podnikania. Buckinghamský palác nereagoval na tvrdenia, vo vyhlásení uviedol, že cieľom vojvodovej obchodnej úlohy „bolo propagovať v zámorí záujmy Británie, nie záujmy jednotlivcov“.

Súčasný Andrewov škandál je jeden z najhorších, aký v posledných desaťročiach poškodil kráľovskú rodinu.