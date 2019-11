Masaker na nemeckej diaľnici: Dve vážne nehody, zranení, zničené luxusné autá a prevrátené kamióny

KALTENKIRCHEN – Dve vážne nehody sa v stredu ráno stali na komunikácii A7 pri Kaltenkirchene neďaleko Hamburgu. Narazili do seba dve osobné autá, vytvorila sa zápcha a do jej záveru narazili sa dva kamióny. Na mieste zasahovali dve záchranárske helikoptéry.

K prvej nehode došlo o 4,10 hod. ráno. Podľa informácií jaguár, ktorý viedol starší vodič (71) na A7 v oblasti Kaltenkirchen (kraj Segeberg), prešiel do ľavého jazdného pruhu, pričom vodič dostatočne nevenoval pozornosť riadeniu. Narazil doň šofér (26) porsche. Poškodený bol aj práve prechádzajúci mercedes.V dôsledku toho došlo k ďalšej dramatickej kolízii: k medzičasom stojacim autám dorazili dva kamióny, ktoré do nich narazili a prevrhli sa. V autách uviazli dvaja ľudia, zasahovali dve záchranárske helikoptéry, severná časť A7 je úplne uzavretá. Dôchodca v jaguári bol zranený, vodič porsche, ako aj vodič (27) nasledujúceho mercedesu vyviazli bez zranení. Všetky autá smerovali na sever. Zdroj: Blaulicht/Polizei Doprava sa na mieste nehody zastavila až na 9 hodín. Podľa prvých svedectiev sa porsche a mercedes mali pred prvou nehodou pohybovať vysokou rýchlosťou. Polícia z Neumünsteru predpokladá škody vo výške stotisíc eur. Vozidlá zapojené do havárie boli zadržané, prokuratúra vyslala na miesto nehody experta.