Po druhom najbohatšom Čechovi ide polícia! Preslávil sa aj v kauze Tipos a bol na póle v Tatrách

Kópiu dokumentu mal k dispozícii český denník Právo, informoval portál novinky.cz. Čmejla a Diviš podali trestné oznámenie tento rok v máji. Dokument však mali nasledujúcich šesť mesiacov k dispozícii rôzne policajné zložky a štátne zastupiteľstvá. Podľa portálu sa čakalo na to, kto sa prípadu ujme.

Vítka vyšetruje polícia

Kauzu dostala na starosti Národná centrála proti organizovanému zločinu. Ide o prípad, ktorý siaha až do roku 2008. Cyperská spoločnosť Verali, ovládaná Čmejlom a Divišom, vtedy poskytla vlajkovej biznisovej lodi CPI Property Group investíciu vyše 700 miliónov českých korún (niečo vyše 27 miliónov eur) a ďalších 269 miliónov investovali nasledujúci rok.

Radovan Vítek sa zúčastnil konského póla, ktoré organizovala finančná skupina J&T v roku 2010 v Tatrách. Zdroj: Profimedia

Vďaka tomu Vítek podľa dokument zistil, že Čmejla s Divišom majú peniaze a na prelome rokov 2009 a 2010 mali údajne vymyslieť plán, že ich financie získa. „Rozhodol sa tieto finančné prostriedky získať pre seba a pre ním ovládanú skupinu tým, že im prisľúbi partnerstvo, ktoré by im zaistilo 50 percentný podiel na všetkých jeho aktívach vo vnútri skupiny aj mimo nej a umožní im formálnu kontrolu nad týmito aktívami,“ uvádza sa v trestnom oznámení, ktoré má 54 strán.

Nedodržanie sľubu

Vítek však sľuby nedodržal a ani to podľa dokumentu nemal v pláne. Na začiatku roka 2010 však vznikla dohoda, že sa Čmejla a Diviš stanú polovičnými obchodnými partnermi. Podmienkou bolo, že mali do Vítkovej firmy investovať 7,5 miliardy korún. Túto dohodu splnili o rok neskôr, kedy firma Verali čiastku splatila v trinástich platbách. Peniaze slúžili k nákupu akcií firiem, ktoré držala Vítkova CPI.

Podľa trestného oznámenia Vítek následne využil informácie, že Čmejla s Divišom sú medzi trestne stíhanými v kauze Mosteckej uhoľnej spoločnosti. Obaja sú momentálne v Česku obžalovaní a vo Švajčiarsku súdy uznali ich vinu. „Pod touto zámienkou dosiahol to, že aj naďalej zostal formálne majoritným vlastníkom celej skupiny,“ píše sa v oznámení. Čmejla s Divišom investovali do Vítkových firiem aj naďalej, konkrétne vyše dvoch miliárd korún formou úveru. Ich partnerstvo však v skutočnosti neexistovalo.

Ďalšia žaloba

Plán bol podľa oznámenia dokončený v apríli 2016. Vítek mal prisľúbiť Čmejlovi a Divišovi, že im vyplatí 13 miliárd korún. Vítek to oddaľoval, partnerstvo poprel a zamedzil, aby ich spoločnosť Investhold bola zapísaná do zoznamu akcionárov. Zabránil tak tomu, aby ani jeden z nich nemal vplyv na chod impéria. Nie je to jediný prípad, v ktorom sú na nože. Vítek čelí žalobe aj na newyorskom súde. Tá sa týka prevzatia realitnej skupiny Orco. Žaloba sa týka aj Rothschildovej banky, ktorá údajne Vítkovi pomáhala pri ovládnutí Orca.

Kauza Tipos

Vítek bol v minulosti zapletený aj do staršej kauzy Tiposu. V spore šlo o milióny eur. Minister financií sa mal v roku 2008 dvakrát súkromne stretnúť s akcionárom Športky, ktorá od Tiposu vymáhala dve miliardy korún. Akcionár Športky údajne navrhoval mimosúdnu dohodu. Návrh sa nerealizoval. Akcionár Športky mal dostať ponuku, aby pohľadávku voči Tiposu predal. Športka nakoniec pohľadávku predala. Obávala sa totiž, že Tipos by pod ťarchou dlhov išiel do konkurzu. A po krachu by už nijaké záväzky neuhradil.

Novým vlastníkom pohľadávky voči Tiposu sa stala záhadná firma Lemikon so sídlom na Cypre. Lemikon žaluje Tipos za to, že v 90. rokoch mal neoprávnene používať nielen ochranné známky bývalej Športky - Športka, Šanca a Mates, ale aj know-how Športky na organizáciu či vyhodnotenie týchto číselných lotérií. Lemikon zastupoval Vítekovi právnik. Vtedajší minister financií Ján Počiatek odmietol, že by v kauze Tipos nadŕžal Vítekovi, ktorý by mal od Tiposu získať dve miliardy korún (66 miliónov €).

Štát vtedy dostal naspäť 1,5 miliardy korún (49,8 milióna €) od Tiposu, ktoré dostal ako nenávratnú pôžičku na vyplatenie Lemikonu, tvrdí Počiatek. Podľa neho na Cyprus odišlo len pol miliardy korún (16,6 milióna €), ktoré vyplatil Tipos za know-how spolu so súdnymi trovami. Žiadne iné platby podľa neho neodišli. Cyperská firma Lemikon si môže ponechať milióny, ktoré jej vyplatila štátna lotéria Tipos. Najvyšší súd ešte v roku 2010 rozhodol, že Lemikon má nárok na 14,12 milióna eur. Podobnú sumu už štát v minulosti na účet Lemikonu poslal.