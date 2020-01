Kauza Tipos opäť ožila! Schránková spoločnosť Lemikon chce 33 miliónov eur

Informuje o tom denník Pravda. "Lemikon Limited sa dovolaním domáha zmeny rozsudku a to tak, že žiada, aby bola spoločnosť Tipos zaviazaná na úhradu sumy vo výške 33.302.785,60 eura spolu s príslušenstvom a trovami konania,“ povedal pre denník hovorca spoločnosti Rastislav Čépe Podľa Tiposu vykonáva prvotné právne úkony v súvislosti s dovolaním bratislavský Krajský súd, spis potom poputuje na Najvyšší súd (NS) SR. O kauze bude rozhodovať senát, ktorého členovia o nej v minulosti ešte nerozhodovali.

Ak Lemikon na NS uspeje, Tipos bude musieť uhradiť vymáhanú sumu. Výsledkom by podľa Čépeho bolo ďalšie pokračovanie súdov. Spoločnosť Tipos by sa "voči uloženej povinnosti bránila a uplatňovala by si dostupné prostriedky právnej ochrany," povedal. Dodal, že z časového hľadiska by tak došlo k oddialeniu uzatvorenia celého sporu.

Spor sa na slovenských súdoch objavil okolo roku 2000. NS v roku 2008 rozhodol v prospech Lemikonu a vtedajší minister financií Ján Počiatek (Smer-SD) sa rozhodol spor urovnať dohodou o vyplatení 2 miliárd korún (66,39 miliónov eur). Štát uhradil prvú splátku 483 miliónov korún (16 miliónov eur). Tipos sa následne niekoľko rokov snažil kauzu zvrátiť a pripúšťal, že si bude späť nárokovať vyplatených 16 miliónov eur. Vlani v auguste napokon uspel na NS, ktorý žalobu voči Tiposu zamietol.

Kauzu opäť pripomenulo video v závere minulého roka. Počiatek v ňom žiadal vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku o podporu pre jeho kroky týkajúce sa Tiposu. Pred necelými dvoma týždňami zadržala Trnku polícia, ktorý pobudol jeden deň vo vyšetrovacej väzbe.

"Na margo medializovanej nahrávky ohľadne rozhovoru Trnku a Počiatka v súvislosti s kauzou Lemikon je možné podľa prokuratúry hovoriť o existencii podozrenia z možného spáchania rôznej ekonomickej trestnej činnosti. Bude preto potrebné zo strany polície preveriť ekonomické vzťahy a ich účel v danej veci a v prípade zistenia relevantných skutočností vyvodiť zodpovedajúce právne kroky,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.