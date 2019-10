Hrôzostrašný pád malého lietadla na dom: VIDEO mohutného požiaru, pilot je nezvestný

Malé lietadlo sa zrútilo na dom

Zdroj: Twitter/NorthJersey FireNews

WOODBRIDGE - Malé lietadlo sa v utorok dopoludnia zrútilo a explodovalo v obytnej štvrti Woodbridge na okraji mesta New York, ktorá patrí do amerického štátu New Jersey. Po páde lietadla začali horieť dva domy a pilot bol nezvestný. Informovala o tom tlačová agentúra AP.