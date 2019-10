Orbán o ofenzíve v Sýrii: Turecko iba stabilizovalo sýrske územia

Viktor Orbán

Zdroj: SITA/AP/Geoffroy van der Hasselt

BUDAPEŠŤ - Migranti z Turecka môžu ísť buď smerom do Sýrie, alebo smerom do Európy. K tomu, aby sa mohli vybrať smerom do Sýrie - teda domov, treba vojensky stabilizovať tamojšie územia, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.