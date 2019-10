Trump sa opäť poriadne strápnil! Neuveríte, kde chce postaviť veľký múr proti migrantom

NEW YORK – Americký prezident Donald Trump sa tak rozvášnil na svoju obľúbenú tému nelegálneho prisťahovalectva, že v stredu prisľúbil postaviť múr i v štáte Colorado. Problém je len v tom, že Colorado nehraničí s Mexikom, ako sucho poznamenala agentúra AFP.

Štát Colorado leží v centrálnej časti Spojených štátov medzi Utahom a Kansasom. Od hraníc s Mexikom ho delí takmer 600 kilometrov. „Postavíme múr na hranici Nového Mexika a postavíme múr v Colorade, postavíme nádherný, veľký múr, ktorý bude naozaj fungovať, ktorý nepreleziete ani nepodleziete,“ sľúbil prezident Trump pred verejnosťou v Pittsburgu v Pennsylvánii. Zaujal tým podľa agentúry AP i demokratického guvernéra státu Colorado Jareda Polisa.

Zdroj: SITA/Anna Stonehouse/The Aspen Times via AP

„No to je trápne, Colorado nehraničí s Mexikom. Sláva Bohu, že Colorado teraz bezplatne ponúka celodenné škôlky, aby sa deti mohli naučiť základy zemepisu,“ napísal na Twitteri.

Americký prezident sa takto od začiatku výkonu svojej funkcie pomýlil už v 13,5 tisícoch prípadov. Zrátali to analytici denníka The Washington Post a venuje sa tomu stránka Fact Checker’s database denníka.

Máme ešte v živej pamäti, ako sa zahral na meteorologického experta, keď začiatkom septembra prorokoval, že hurikán Dorian zasiahne okrem Floridy aj štát Alabama. Na prezentácii vývoja cesty hurikánu v Bielom dome ukázal v televíznom vysielaní a neskôr zverejnil aj na twitteri grafiku, na ktorej bola medzi miestami, ktoré mohol hurikán potenciálne zasiahnuť, zobrazená aj Alabama – ale domaľovaná čiernou fixkou! Meteorologická stanica vzápätí vydala k tejto správe dementi.