Putin informoval Macrona o summitoch Rusko-Turecko a Rusko-Afrika

"Bolo zdôraznené, že rozhodnutia zdokumentované v memorande o porozumení schválenom na summite zohľadňujú záujmy všetkých strán, uľahčujú obnovenie zvrchovanosti a územnej celistvosti Sýrie. Emmanuel Macron privítal dohody dosiahnuté Ruskom a Tureckom," citovala z vyhlásenia Kremľa agentúra TASS. K summitu Rusko-Afrika Kremeľ uviedol, že Putin informoval Macrona o tom, že účastníci podujatia "sformovali svoje odhodlanie posilniť mnohostrannú spoluprácu na vzájomne výhodnom a vzájomne rešpektujúcom základe".

Rusko a africké krajiny "zvážia možnosti vedeckej a technickej spolupráce v oblasti mierového využívania vesmíru". Uvádza sa to v záverečnej deklarácii zverejnenej vo štvrtok po skončení dvojdňového, prvého summitu Rusko-Afrika v Soči. Ruská vláda a Africká únia (AÚ) podpísali aj memorandum o porozumení, základných zásadách vzťahov a spolupráci.

Putin v ten deň uviedol, že "v záverečnej deklarácii sa odrážajú výsledky spoločnej práce. Tento dokument stanovuje ciele a úlohy na ďalšie napredovanie spolupráce medzi Ruskom a Afrikou vo všetkých oblastiach, akými sú politika, bezpečnosť, hospodárstvo, veda, technika, vzdelávanie a humanitárna pomoc".

K výsledkom summitu povedal, že "toto podujatie skutočne otvorilo novú stránku vzťahov medzi Ruskom a štátmi afrického kontinentu". Erdogan po utorňajšej schôdzke so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v Soči oznámil, že Turecko a Rusko budú spoločne hliadkovať na severe Sýrie. Na spoločnej tlačovej konferencii Erdogan ďalej uviedol, že kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) majú ďalších 150 hodín na to, aby opustili zónu, ktorá siaha od tureckej hranice 30 kilometrov do hĺbky sýrskeho územia.

"Odpočítavanie sa začne zajtra o 12.00 h (13.00 h SELČ). Po uplynutí 150 hodín Turecko a Rusko začnú spoločné hliadkovanie v oblasti na východ a na západ od operačnej zóny Prameňa mieru," uviedol Erdogan. Podľa Erdogana bude spoločné hliadkovanie prebiehať na sýrskom území vo vzdialenosti desať kilometrov od tureckej hranice.

Putin zas uviedol, že je nevyhnutné zabrániť teroristom zneužiť akcie tureckej armády na severovýchode Sýrie. "Je dôležité, aby členovia teroristických organizácií, najmä Islamského štátu, ktorých militantov väznia kurdské ozbrojené sily a snažia sa o útek, nezneužívali akcie tureckých ozbrojených síl," citovala šéfa Kremľa agentúra TASS.

Putin uviedol, že rozhovor s Erdoganom im umožnil prikročiť k zásadným rozhodnutiam v prípade Sýrii. "Môžem len vyjadriť spokojnosť so skutočnosťou, že v dôsledku dosť dlhej a náročnej práce sa nám podarilo dosiahnuť dohody, ktoré budú zverejnené po vyhláseniach ministrov zahraničných vecí oboch krajín, ktoré sú podľa môjho názoru veľmi dôležité, ak nie je významné, a pomôžu vyriešiť komplikovanú situáciu na sýrsko-tureckej hranici," povedal ruský prezident.

Krátko na to sa vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, podľa ktorého sa turecká vojenská operácia na severovýchode Sýrie - Prameň mieru - blíži ku koncu. Ďalší vývoj podľa neho závisí od toho, či Kurdi stiahnu svoje vojenské formácie z oblasti.