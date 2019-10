Minister Lajčák vo Washingtone priznal: Vražda novinára Kuciaka a jeho snúbenice zmenila Slovensko

WASHINGTON - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa v utorok stretol so svojím americkým rezortným kolegom Mikeom Pompeom vo Washingtone. Počas pracovnej návštevy v USA pre Voice of America (VoA) prehovoril aj o tom, ako zmenila vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Slovensko. Táto tragická udalosť bude mať vplyv aj na nadchádzajúce parlamentné voľby.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v utorok pre VoA povedal, že vražda zmenila jeho krajinu a po nej je to už iné Slovensko. Dodal, že "tí, ktorí nariadili zabíjanie, ktorí nie sú rovnakí (ako tí), ktorí spáchali tento hrozný zločin, dosiahli presný opak toho, čo chceli.“

"Ľudia teraz požadujú úplnú transparentnosť, nulovú korupciu, nulovú toleranciu pri zneužívaní súdnictva a polície,“ uviedol Lajčák. „Niet pochýb o tom, že to bude hrať veľmi dôležitú úlohu aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na február budúceho roka.“

VoA vo svojom článku pripomína, že vražda vyvolala na Slovensku celoštátne protikorupčné protesty, ktorých výsledkom bolo odstúpenie bývalého premiéra Roberta Fica a ďalších vysokopostavených predstaviteľov.

V článku sa spomínajú aj vyhrážky, ktoré kontroverzný podnikateľ Marian Kočner adresoval pred smrťou zosnulému Jánovi Kuciakovi. To, ako on aj iní novinári písali o prepojení talianskej mafie na predstaviteľov slovenskej vlády. Či to, ako si Kočner písal so sudcami či prokurátormi, čo viedlo k vlne ďalších rezignácií.

"Je nesmierne dôležité vedieť, že zvíťazí spravodlivosť. Nechcem si predstaviť, aký by to bol pocit, keby sme neboli bývali schopní identifikovať vrahov," uviedol Lajčák.

„Je to vec spravodlivosti, ale súčasne je to veľmi dôležitým signálom, povedal by som, politickým aj morálnym,“ dodal a poukázal na skutočnosť, že ukončenie vyšetrovacej fázy prípadu sa považuje za lakmusový test slovenskej polície a nezávislosti súdnictva.

Prípad by mohol mať vo februárových parlamentných voľbách zásadný politický vplyv. Ubral percentá momentálne vládnucemu Smeru-SD, no politikom z iných strán tiež komplikujú volebné ambície ich vzťahy s Kočnerom.

Obžaloba Kočnera a jeho komplicov

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v pondelok na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na obvinených Mariana Kočnera a ďalšie tri osoby v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ku ktorej došlo vo februári 2018.

Prokurátor podal obžalobu na Mariana Kočnera, ktorého obvinili z objednávky vraždy novinára, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica. Spolu s Kočnerom podal prokurátor obžalobu na Alenu Zsuzsovú, Tomáš Szabóa a Miroslava Marčeka. Obžaloba bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy. Zsuzsová mala pre Kočnera získavať informácie o rôznych vplyvných ľuďoch a na vraždu mala osloviť Zoltána Andruskóa.

Andruskó sa dohodol s prokurátorom na vine a treste, pričom od začiatku spolupracuje s políciou. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v pondelok na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na schválenie dohody o vine a treste s obvineným Zoltánom Andruskóm pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.