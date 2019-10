Obvinení v prípade vraždy novinára Kuciaka: Obžalobou Kočnera to nekončí, myslí si Zlatica Kušnírová

Od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny uplynuli takmer dva roky. Za ten čas sa Slovensko dozvedá každý deň prepojenia mafiána Mariana Kočnera na vysokopostavených politikov, prokurátorov a sudcov.

Po roku a ôsmich mesiacoch podal prokurátor obžalobu na Mariana Kočnera, ktorý si mal vraždu novinára objednať. V prípade figuruje aj Alena Zsuzsová, ktorá mala byť Kočnerovou volavkou, ktorá mala získavať informácie na rôznych vysokopostavených ľudí. Zsuzsová mala osloviť Zoltána Andruskoá, ktorý je tiež v prípade obvinený, no je vytýčený na samostatné konanie, pretože od začiatku spolupracuje s políciou. Andruskó sa s prokurátorom dohodol na vine a treste.

Marian Kočner Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Podľa svojej výpovede mal Andruskó na vykonanie vraždy Kuciaka osloviť bratrancov Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Strelcom mal byť Marček.

Alena Zsuzsová Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Miroslav Marček Zdroj: TASR/Dušan Hein

Tomáš Szabó Zdroj: SITA/Jakub Julény

Tím Kuciak

Na vyšetrovanie vraždy novinára a jeho snúbenice bol zložený špeciálny tím. Pôvodne mal 82 členov. Bol zložený z vyšetrovateľov, operatívcov a analytikov. Neskôr, po únikoch z vyšetrovania, tím Kuciak okresali.

Policajný preziden Milan Lučanský ho teraz rokazom rozpustil, pretože už nemá opodstatnenie. „Ďakujem všetkým policajtom, ktorí boli súčasťou tímu „Kuciak“. Som rád, že bola vražda, ktorá otriasla celým Slovenskom, vyšetrená v takom krátkom čase. Teraz je už na ťahu súd. Vyšetrovací tím už nemá svoje opodstatnenie, takže som ho dnes svojim rozkazom rozpustil,“ vysvetlil Lučanský.

Obžaloba bola dôvodná

Daniel Lipšic, obhajca rodiny Kuciakovcov, si myslí, že podanie obžaloby bolo absolútne dôvodné. Zároveń predpokladá, že v prípade existujú doteraz nezverejnené dôkazy.

"Poznajúc dôkaznú situáciu do skončenia vyšetrovania si myslím, že obžaloba je podaná absolútne dôvodne, že prebiehajúce vyšetrovanie od vznesenia obvinenia k prvým štyrom obvineným a potom k piatemu obvinenému vo februári tohto roku prehĺbilo dôkaznú situáciu v ich neprospech. Domnievam sa, že existujú aj dôkazy, ktoré ešte neboli zverejnené, ktoré potvrdzujú obžalobnú verziu, ako sa mala udiať, vrátane toho, kto je, alebo bol objednávateľom tohto otrasného činu," povedal Lipšic.

Naopak, obhajca Mariana Kočnera, Marek Para, si myslí, že v prípade nastali procesné chyby. "Je poľutovaniahodné, keď orgány činné v trestnom konaní porušujú pravo a konajú v zmysle hesla účel svätí prostriedky. Dôkazná mizéria a procesné prešľapy charakterizujú obžalobu," povedal Para.

Nie je to len o Kočnerovi

Podľa mamy zavraždenej Martiny, Zlatice Kušnírovej, majú sú v prípade vraždy silné dôkaz."Je mi jasné, že obhajcovia budú namietať, veď najlepšia obrana je útok. Ale myslím si, a aj naši advokáti to tvrdia, že sú v prípade naozaj silné dôkazy," povedala pani Kušnírová.

Zlatica Kušnírová Zdroj: vac

Je však presvedčená, že Marian Kočner nie je konečný článok. "Nie je to len o ňom, aj keď dôkazy skončili pri Kočnerovi. Stále si myslím, že je za tým niekto iný, ale to sa už asi nedozvieme. Možno len z káuz, ktoré sa aj vďaka vyšetrovaniu otvorili," myslí si Zlatica. To, že Zoltán Andruskó uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste akceptuje.

Zdroj: Maarty

"Ak by bolo na mne, tak by som im dala všetkým doživotie. Ale je pravda, že aj vďaka nemu sa pomohli vyšetriť a objasniť nejaké dôkazy a vyšetrovaniu veľmi pomohol. Možno sa v ňom prebudilo nejaké dobro. Tak nech má ten nižší trest," dodala pani Kušnírová. Podľa jej slov sa plánuje zúčastniť, pokiaľ jej to zdravie dovolí, aj pojednávaní, ktoré budú zrejme vytýčené až po novom roku. Senát sa totiž musí oboznámiť so spisom, ktorý má 25-tisíc strán.

Zoltán Andruskó Zdroj: Facebook/Z.A.

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Ich telá našli až o päť dní neskôr. Ján Kuciak pracoval pre portál Aktuality.sk, venoval sa najmä podozrivému podnikaniu Mariana Kočnera, ale aj prepojeniam talianskej mafie na Úrad vlády cez bývalú štátnu radkyňu Máriu Troškovú a iných. Marian Kočner sa Kuciakovi aj vyhrážal, no polícia to nevyšetrila.

Po vražde novinára musel z premiérskej stoličky odísť Robert Fico, z postu ministra vnútra Robert Kaliňák, ale aj policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý sa v súčasnosti objavuje v konšpiračných médiách.