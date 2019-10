FOTO Drogy, vraždy aj násilný sex: Tváre žien, s ktorými by ste maznať rozhodne nechceli

Kampaň Europolu okrem iného zahŕňa aj pozoruhodne trefné grafiky - masky, pod ktorými sa skrývajú tváre kriminálničiek, totiž presne vystihujú zločiny, ktorých sa dopustili. Uznajte sami.

Ildikó Dudás (31)

Maďarská občianka Ildikó rozhodne nepatrí k matkám roka. So svojim partnerom si rada krátila chvíle užívaním kokaínu či extázy. Drogy taktiež predávali - napríklad v nočných kluboch a baroch v blízkosti známeho jazera Balaton. Pri transakciách jej neraz asistovali aj jej deti. Polícia po nej pátra v súvislosti s trestným činom obchodovania s drogami a tiež trestným činom zneužívania maloletých. Odsúdili ju na šesť rokov za mrežami, no väzenský odev si zatiaľ neobliekla.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Olivera Pertrovic Ristic (36)

Lúpeže, pri ktorej vyhasol nevinný život, sa mala zúčastniť len 36-ročná Olivera. Po obvinenej pátrajú talianske úrady, no zatiaľ neúspešne. Spolu s komplicmi mala Srbka uväzniť, násilne spútať a zaškrtiť 75-ročného Carliho Alda. Seniorovi ukradli peňaženku a cennosti. Za ich vyčíňanie ale napokon zaplatil aj najvyššiu cenu.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Angelina Sacjuka (20)

Angelina má len 20 rokov a na prvý pohľad možno nepôsobí ako násilníčka. Opak je však pravdou. Spolu s jej komplicom zaútočili 20. októbra 2014 na ženu v lotyšskej Rige, kde ju zrazili na zem. Údermi a kopancami jej polámali takmer všetky rebrá. Dôvod ale nie je známy.

Útok bol tak brutálny, že ich obeť utrpela smrteľné zranenia. Dvojica jej totiž poškodila životne dôležité orgány. Grafika Europolu, na ktorej má Angelina masku z listov, rovnako ako u ostatných kriminálničiek, nevznikla len tak. Dokopanú ženu napokon zakryli lístím.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Adilet Shakirgazieva (31)

V roku 2014 došlo na dvoch významných miestach na Malte k viacerým krádežiam. Z bytov zmizli šperky aj finančná hotovosť. Podľa zistení polície mala lúpeže na svedomí Kirgizka Adilet. Po zlodejke momentálne prebieha pátranie, no darí sa jej unikať.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Elizabeth Dizon Honrada (57)

Usmievavú Elizabeth odsúdili na päť rokov väzenia. Dôvod? Pašovanie desiatok kilogramov kokaínu z juhoamerického Surinamu do Holandska. To všetko na palube lode, ktorej kapitánom bol jej partner. Od súdu si tiež vypočul päťročný trest. Filipínka by sa mala pred zákonom ukrývať v Saudskej Arábii. Možné je však aj to, že je v Holandsku, kde má rodinu.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Ildiko Enderle (43)

Rumunka Ildiko si zavarila ako členka zločineckej skupiny. Zarábali si tým, že zamestnávali mladé rumunské dievčatá (vrátane maloletých). Prisľúbili im prácu, stravu aj ubytovanie v Nemecku. Ich sen sa však nesplnil. Väzením sa pre ne stala Česká republika, kde ich využívali ako sexuálne otrokyne pre klientov. Na Ildiko sú vydané až štyri zatykače.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Renáta Lorincová (46)

Meno Renáta Lorincová (46) vám možno nič nehovorí, pre slovenskú políciu ale ide o známu firmu. Po slovenskej kriminálničke pátrajú aj v zahraničí, no zatiaľ neúspešne. Útočisko údajne našla v zámorí, konkrétne v štáte Connecticut. Dopustila sa trestného činu falšovania a pozmeňovania platobných prostriedkov a to v čase, keď pracovala v banke. Viac sa dočítate tu.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Melanija Stropnik (59)

Melaniju príroda obdarovala talentom manipulovať s ľuďmi. A zdá sa, že ho aj značne využívala, jej cesta však neviedla po správnych, respektíve zákonných chodníčkoch. V jednom z prípadov podozrivá zviedla a oklamala svoju obeť až o neuveriteľných 190-tisíc eur. Investícia do spoločnosti sa však nevyplatila, keďže išlo o klamstvá. Slovinka je podozrivá zo spáchania viacerých podvodov v rokoch 2000 až 2001. Okrem toho mala kšeftovať a nabaliť sa aj na obchode s letenkami do Ugandy.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Elena Puzyrevich (39)

Rusku odsúdil španielsky najvyšší súd na 12 a pol roka za mrežami. Dopustila sa trestného činu obchodovania s ľuďmi. Deväť ruských žien totiž spolu s jej partnerom nútila k prostitúcii v klube v španielskom meste Cáceres. Obete pri tom nemali povolenie na pobyt ani na prácu v zahraničí. Lákadlom bola práca, o tom, že budú vykonávať prostitúciu netušili. Dostali turistické vízum a letenku. Keď však dorazili na miesto, museli okamžite začať splácať svoj "dlh". Životné podmienky boli také zlé, že jedna z obetí sa pokúsila o útek tak, že vyskočila z okna. Prežila, no skončila v nemocnici. Priam šialený krok jej však pomohol k návratu do rodnej krajiny.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Dorota Kaźmierska (44)

Dorota má na svedomí hrdelný zločin - vraždu svojho manžela, ktorú spáchala v roku januári 2008. Odsúdili ju na 25 rokov v chládku. Súd jej totiž neveril, že krviprelievanie bolo vyvrcholením dlhoročného týrania zo strany jej partnera. Prečo však neskončila v base? Napriek tomu, že ju odsúdili v roku 2008 a verdikt si vypočila priamo z úst sudcu, výkon trestu jej prerušili pre chorobu jej syna. Po tom, ako prešiel polrok, sa však nevrátila. Ešte v čase, keď Europol upozornil, že medzi najhľadanejšími zločincami sú aj ženy, svietilo teda na zozname aj jej meno. Pátrali po nej od roku 2014. Pred pár dňami, konkrétne 22. októbra, napokon skončila v putách. Zadržali ju v nemeckom meste Wuppertal.

Zdroj: Reprofoto:eumostwanted.eu

Medzi najhľadanejších zločincov v Európe samozrejme nepatria len ženy. Kompletný zoznam hľadaných osôb si môžete pozrieť na webstránke Europolu. V ďalšom článku vám predstavíme ďalších osem tvárí, po ktorých intenzívne pátra polícia.